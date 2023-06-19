Reuters: Киев договаривается с западными оружейниками о работе на Украине

19 июня 2023 в 23:49 Размер текста - 17 +

Украина хочет пригласить к себе производителей БПЛА Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Киев ведет переговоры с западными производителями оружия об увеличении производства, в том числе беспилотников, и готовится подписать контракты в ближайшем будущем. Об этом рассказал министр международного сотрудничества и стратегического партнерства Украины Сергей Боев. «Мы ведем с ними (западными партнерами — прим. URA.RU) очень подробные переговоры. И мы уверены, что в ближайшие несколько месяцев у нас будут подписаны контрактные соглашения», — сказал Боев агентству Reuters. Агентство отмечает, что речь идет и о производстве на территории Украины беспилотных летательных аппаратов. Западные страны организовали поставки оружия для Украины после начала проведения специальной военной операции. Министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что Киев потерпит поражение ровно в тот момент, как Запад прекратит поставки для ВСУ оружия.

Киев ведет переговоры с западными производителями оружия об увеличении производства, в том числе беспилотников, и готовится подписать контракты в ближайшем будущем. Об этом рассказал министр международного сотрудничества и стратегического партнерства Украины Сергей Боев. «Мы ведем с ними (западными партнерами — прим. URA.RU) очень подробные переговоры. И мы уверены, что в ближайшие несколько месяцев у нас будут подписаны контрактные соглашения», — сказал Боев агентству Reuters. Агентство отмечает, что речь идет и о производстве на территории Украины беспилотных летательных аппаратов. Западные страны организовали поставки оружия для Украины после начала проведения специальной военной операции. Министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что Киев потерпит поражение ровно в тот момент, как Запад прекратит поставки для ВСУ оружия.