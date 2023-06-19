СК проверит газовую фирму с единственным сотрудником в Златоусте

«УГС-Финанс» выиграла аукцион на право аренды газовых сетей Златоуста Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Следственный комитет проверит взаимоотношения мэрии Златоуста (Челябинская область) с газовой компанией «УГС-Финанс», в штате которой числится один сотрудник. С жалобой на подрядчика обратилась фирма «Златоустгазстрой».

«Прошу организовать проверку доводов, изложенных в обращении. По результатам рассмотрения уведомить заявителя в установленном порядке», — говорится в письме «Златоустгазстрой», адресованном в следственное управление СКР по Челябинской области.

Компания «Златоустгазстрой» с 2015 года до сентября 2022 года обслуживала газопроводы Златоуста. Сети находились в аренде на основании подписанных договоров. По информации из жалобы в СК, администрация перечисляли подрядчику лишь пятую часть согласованного тарифа, поэтому «Златоустгазстрой» предложил передать ему сети в безвозмездное пользование, чтобы минимизировать убытки. Вместо этого власти объявили аукцион на право аренды, который выиграла компания «УГС-Финанс» (на тот момент в ней работало три человека). Фирма получила сети в аренду, но не 367 километров, а 21. Отношения со «Златоустгазстрой» были прекращены.

В июне депутатам городского собрания предложили согласовать передачу «УГС-Финанс» еще 16 газопроводов в безвозмездное пользование. Парламентарии проект заблокировали. Поскольку вопрос находится на рассмотрении правоохранительных органов, в пресс-службе мэрии URA.RU предложили дождаться правовой оценки ситуации по результатам рассмотрения жалобы.