DM: у застрявших на батискафе рядом с «Титаником» осталось кислорода на три дня

20 июня 2023 в 04:13 Размер текста - 17 +

Субмарина может быть под водой до 96 часов с пятью людьми Фото: Министерство обороны Великобритании У застрявших на борту подводного аппарата, который пропал в районе обломков «Титаника» в Атлантике, осталось воздуха на трое суток. Об этом сообщает адмирал Джон Могер. «Согласно информации компании OceanGate, которая как раз является организатором экспедиционных прогулок на подводных лодках, субмарина имеет возможность быть под водой до 96 часов с пятью людьми, потребляющими кислород. Прошло уже более 30 часов спасательной операции, однако судно в водах Ньюфаундленда, где затонул „Титаник“, так и не нашли», — передает Daily Mail со ссылкой на Джона Могера. По словам адмирала, они быстро мобилизовали средства для поиска как на поверхности воды, так и с воздуха, а также для обнаружения любых судов под водой. На данный момент используются военный вертолет C-130 и патрульный самолет P-8 для поисков пропавшей субмарины. Он подчеркнул, что спасательная миссия проходит очень сложно из-за далекого расстояния, на которое батискаф ушел в море. Ранее URA.RU писало, что в подводном аппарате, пропавшем в районе обломков «Титаника» в Атлантике, находилось пять человек. Одним из них оказался британский миллиардер Хэмиш Хардинг, который владеет компанией Action Aviation. Об этом рассказал приемный сын 58-летнего бизнесмена Брайан Зас.

У застрявших на борту подводного аппарата, который пропал в районе обломков «Титаника» в Атлантике, осталось воздуха на трое суток. Об этом сообщает адмирал Джон Могер. «Согласно информации компании OceanGate, которая как раз является организатором экспедиционных прогулок на подводных лодках, субмарина имеет возможность быть под водой до 96 часов с пятью людьми, потребляющими кислород. Прошло уже более 30 часов спасательной операции, однако судно в водах Ньюфаундленда, где затонул „Титаник“, так и не нашли», — передает Daily Mail со ссылкой на Джона Могера. По словам адмирала, они быстро мобилизовали средства для поиска как на поверхности воды, так и с воздуха, а также для обнаружения любых судов под водой. На данный момент используются военный вертолет C-130 и патрульный самолет P-8 для поисков пропавшей субмарины. Он подчеркнул, что спасательная миссия проходит очень сложно из-за далекого расстояния, на которое батискаф ушел в море. Ранее URA.RU писало, что в подводном аппарате, пропавшем в районе обломков «Титаника» в Атлантике, находилось пять человек. Одним из них оказался британский миллиардер Хэмиш Хардинг, который владеет компанией Action Aviation. Об этом рассказал приемный сын 58-летнего бизнесмена Брайан Зас.