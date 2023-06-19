19 июня 2023

Разведка РФ засняла уничтоженные американские Bradley в зоне СВО. Видео

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НАТО. Москва. stock, нато, переправа, танк, Bradley, Брэдли, stock
Под Авдеевкой ВС РФ уничтожили американские БМП Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Подразделение российской разведки сняло на камеру уничтоженную украинскую бронетехнику производства стран НАТО. То, что осталось от БМП Bradley, показал офицер группировки ВС РФ «Юг» с позывным «Хохол».

«Это подбитая нашими бронебойщиками, а также подорвавшаяся на наших минных заграждениях на авдеевском направлении бронированная натовская военная техника, разумеется, поставленная киевскому режиму Западом. В частности, на нашем счету под Авдеевкой имеется как минимум одна американская боевая машина пехоты M2 Bradley», — рассказал военный в беседе с РИА Новости.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц и президент США Джо Байден согласовали поставки американских БМП Bradley для Вооруженных сил Украины. От немцев ВСУ, в свою очередь, получили БМП Marder. Руководитель пресс-службы госдепа Нед Прайс заявлял о намерении Белого дома таким образом изменить динамику боев в зоне проведения спецоперации.

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Подразделение российской разведки сняло на камеру уничтоженную украинскую бронетехнику производства стран НАТО. То, что осталось от БМП Bradley, показал офицер группировки ВС РФ «Юг» с позывным «Хохол». «Это подбитая нашими бронебойщиками, а также подорвавшаяся на наших минных заграждениях на авдеевском направлении бронированная натовская военная техника, разумеется, поставленная киевскому режиму Западом. В частности, на нашем счету под Авдеевкой имеется как минимум одна американская боевая машина пехоты M2 Bradley», — рассказал военный в беседе с РИА Новости. Ранее канцлер Германии Олаф Шольц и президент США Джо Байден согласовали поставки американских БМП Bradley для Вооруженных сил Украины. От немцев ВСУ, в свою очередь, получили БМП Marder. Руководитель пресс-службы госдепа Нед Прайс заявлял о намерении Белого дома таким образом изменить динамику боев в зоне проведения спецоперации.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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