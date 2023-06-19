Подразделение российской разведки сняло на камеру уничтоженную украинскую бронетехнику производства стран НАТО. То, что осталось от БМП Bradley, показал офицер группировки ВС РФ «Юг» с позывным «Хохол».
«Это подбитая нашими бронебойщиками, а также подорвавшаяся на наших минных заграждениях на авдеевском направлении бронированная натовская военная техника, разумеется, поставленная киевскому режиму Западом. В частности, на нашем счету под Авдеевкой имеется как минимум одна американская боевая машина пехоты M2 Bradley», — рассказал военный в беседе с РИА Новости.
Ранее канцлер Германии Олаф Шольц и президент США Джо Байден согласовали поставки американских БМП Bradley для Вооруженных сил Украины. От немцев ВСУ, в свою очередь, получили БМП Marder. Руководитель пресс-службы госдепа Нед Прайс заявлял о намерении Белого дома таким образом изменить динамику боев в зоне проведения спецоперации.
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