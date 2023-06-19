19 июня 2023

Житель ХМАО рассказал, где поймал огромных щук и окуней. Фото

Житель ХМАО поймал огромных щук и окуней на озере Темряк
© Служба новостей «URA.RU»
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Отпуск Владимира Путина в Тыве, улов, щука, рыба
Мужчина поймал трех щук по девять килограммов Фото:

Житель ХМАО Олег Дубровин раскрыл, что на озере Темряк можно поймать больших щук и окуней. Свои фотографии с огромным уловом в тех местностях мужчина выставил в социальных сетях «ВКонтакте».

«Озеро на которое я давно хотел попасть называется Темряк. Это место обитания огромных щук и окуней. За время рыбалки я там поймал четырех окуней. Самый большой был 2,2-килограммовый. Попались три щуки по девять с плюсом килограммов», — пишет рыбак.

По словам охотника на рыб, он сбился со счета по количеству пойманных щук от двух килограммов. Также было много пяти и шести килограммовых щук.

Ранее URA.RU писало, что рыбак из Сургута Вячеслав Шаркунов открыл сезон летней рыбалки. Он поймал больших карасей на водоеме у Юганской Оби.

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Житель ХМАО Олег Дубровин раскрыл, что на озере Темряк можно поймать больших щук и окуней. Свои фотографии с огромным уловом в тех местностях мужчина выставил в социальных сетях «ВКонтакте». «Озеро на которое я давно хотел попасть называется Темряк. Это место обитания огромных щук и окуней. За время рыбалки я там поймал четырех окуней. Самый большой был 2,2-килограммовый. Попались три щуки по девять с плюсом килограммов», — пишет рыбак. По словам охотника на рыб, он сбился со счета по количеству пойманных щук от двух килограммов. Также было много пяти и шести килограммовых щук. Ранее URA.RU писало, что рыбак из Сургута Вячеслав Шаркунов открыл сезон летней рыбалки. Он поймал больших карасей на водоеме у Юганской Оби.
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