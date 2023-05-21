Рыбак из Сургута (ХМАО) Вячеслав Шаркунов открыл сезон летней рыбалки. Он наловил больших карасей на водоеме у Юганской Оби, сообщается в группе для рыбаков в социальной сети. «Ну вот он, — первый карась 2023 года», — написал Вячеслав Шаркунов в группе «Рыбалка в Сургуте» в социальной сети «ВКонтакте». К посту он приложил фото с рыбой большого размера в руках. В комментариях к посту югорчане предположили, что он поймал карасей на водоеме, к которому попал вдоль железной дороги, ведущей в сторону Юганской Оби. Шаркунов подтвердил данную информацию. В начале мая рыбаки ХМАО закрывали сезон зимней рыбалки. Житель Белоярского района ХМАО Дмитрий Щербатов рыбачил на льду еще 4 мая.