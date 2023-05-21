21 мая 2023
20 мая 2023
19 мая 2023

Рыбак из ХМАО открыл летний сезон гигантскими карасями. Фото

Рыбак из Сургута открыл сезон летней рыбалки уловом больших карасей
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Рыба. Заболотье. Тюменская область, сеть, патроны, рыбак, карась, морда, рыболов, рыба, рыбалка, фитиль, рыболовство, патронтаж
Вячеслав Шаркунов поймал больших карасей на небольшом водоеме в окрестностях Сургута Фото:

Рыбак из Сургута (ХМАО) Вячеслав Шаркунов открыл сезон летней рыбалки. Он наловил больших карасей на водоеме у Юганской Оби, сообщается в группе для рыбаков в социальной сети.

«Ну вот он, — первый карась 2023 года», — написал Вячеслав Шаркунов в группе «Рыбалка в Сургуте» в социальной сети «ВКонтакте». К посту он приложил фото с рыбой большого размера в руках.

В комментариях к посту югорчане предположили, что он поймал карасей на водоеме, к которому попал вдоль железной дороги, ведущей в сторону Юганской Оби. Шаркунов подтвердил данную информацию.

В начале мая рыбаки ХМАО закрывали сезон зимней рыбалки. Житель Белоярского района ХМАО Дмитрий Щербатов рыбачил на льду еще 4 мая.

Вячеслав Шаркунов с крупным карасем в руках
Вячеслав Шаркунов с крупным карасем в руках
Фото:
Улов карасей на водоеме
Улов карасей на водоеме
Фото:

Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Рыбак из Сургута (ХМАО) Вячеслав Шаркунов открыл сезон летней рыбалки. Он наловил больших карасей на водоеме у Юганской Оби, сообщается в группе для рыбаков в социальной сети. «Ну вот он, — первый карась 2023 года», — написал Вячеслав Шаркунов в группе «Рыбалка в Сургуте» в социальной сети «ВКонтакте». К посту он приложил фото с рыбой большого размера в руках. В комментариях к посту югорчане предположили, что он поймал карасей на водоеме, к которому попал вдоль железной дороги, ведущей в сторону Юганской Оби. Шаркунов подтвердил данную информацию. В начале мая рыбаки ХМАО закрывали сезон зимней рыбалки. Житель Белоярского района ХМАО Дмитрий Щербатов рыбачил на льду еще 4 мая.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...