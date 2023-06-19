19 июня 2023

Синоптик Пулин предрек свердловчанам продолжение холодов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Виды Екатеринбурга, велодорожка, прохожий, лето, горожане, зонт, непогода, улица татищева, город, пешеходы, городская среда, город екатеринбург, люди под зонтом, дождь, лето в городе
Свердловчан 20 июня ожидает температура не больше 10 градусов тепла, заявил синоптик Фото:

В Свердловской области продолжится преобладание арктической воздушной массы, поэтому дневная температура в регионе будет около 10 градусов тепла. Об этом заявил синоптик Алексей Пулин.

«Присутствие над Средним Уралом арктической воздушной массы приведет к тому, что дневная температура по области будет лишь немногим выше +10 градусов. На востоке области дневные максимумы и вовсе не достигнут десятиградусной отметки», — написал Алексей Пулин в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».

По словам синоптика, в Свердловской области 20 июня ожидается температура от 8 до 13 градусов тепла. При этом в Екатеринбурге в этот день Пулин прогнозирует облачность с прояснениями и небольшой дождь с температурой от 10 до 12 градусов тепла.

Ранее URA.RU сообщало, что жары, какая стояла в Свердловской области в мае, в июне не будет. По словам главного синоптика Уральского управления Гидрометцентра Галины Шепоренко, в последние 10 дней июня температура максимум поднимется до 24 градусов тепла.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Свердловской области продолжится преобладание арктической воздушной массы, поэтому дневная температура в регионе будет около 10 градусов тепла. Об этом заявил синоптик Алексей Пулин. «Присутствие над Средним Уралом арктической воздушной массы приведет к тому, что дневная температура по области будет лишь немногим выше +10 градусов. На востоке области дневные максимумы и вовсе не достигнут десятиградусной отметки», — написал Алексей Пулин в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге». По словам синоптика, в Свердловской области 20 июня ожидается температура от 8 до 13 градусов тепла. При этом в Екатеринбурге в этот день Пулин прогнозирует облачность с прояснениями и небольшой дождь с температурой от 10 до 12 градусов тепла. Ранее URA.RU сообщало, что жары, какая стояла в Свердловской области в мае, в июне не будет. По словам главного синоптика Уральского управления Гидрометцентра Галины Шепоренко, в последние 10 дней июня температура максимум поднимется до 24 градусов тепла.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...