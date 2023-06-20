В Брянской области нашли тело 20-летнего срочника-дезертира

В Климовском районе Брянской области нашли тело срочника, который сбежал из воинской части 8 июня. Об этом написали в telegram-канале Baza.
«В Брянской области обнаружили тело срочника, сбежавшего из части с автоматом. Тело 20-летнего Вячеслава А. нашли в лесу в Климовском районе», — передает telegram-канал. Точная причина смерти военнослужащего не установлена.
URA.RU направило запрос в Минобороны России для уточнения информации. Ответа пока не последовало.
Ранее стало известно, что солдат-срочник сбежал из воинской части, взяв с собой автомат Калашникова и патроны. В связи с этим в Брянской области был введен план «Серена», а его поисками занялись правоохранители, передает «Федеральное агентство новостей».
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