В Брянской области нашли тело 20-летнего срочника-дезертира

20 июня 2023 в 11:42 Размер текста - 17 +

Причины смерти сбежавшего из части срочника пока не установлены Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Климовском районе Брянской области нашли тело срочника, который сбежал из воинской части 8 июня. Об этом написали в telegram-канале Baza. «В Брянской области обнаружили тело срочника, сбежавшего из части с автоматом. Тело 20-летнего Вячеслава А. нашли в лесу в Климовском районе», — передает telegram-канал. Точная причина смерти военнослужащего не установлена. URA.RU направило запрос в Минобороны России для уточнения информации. Ответа пока не последовало. Ранее стало известно, что солдат-срочник сбежал из воинской части, взяв с собой автомат Калашникова и патроны. В связи с этим в Брянской области был введен план «Серена», а его поисками занялись правоохранители, передает «Федеральное агентство новостей».

В Климовском районе Брянской области нашли тело срочника, который сбежал из воинской части 8 июня. Об этом написали в telegram-канале Baza. «В Брянской области обнаружили тело срочника, сбежавшего из части с автоматом. Тело 20-летнего Вячеслава А. нашли в лесу в Климовском районе», — передает telegram-канал. Точная причина смерти военнослужащего не установлена. URA.RU направило запрос в Минобороны России для уточнения информации. Ответа пока не последовало. Ранее стало известно, что солдат-срочник сбежал из воинской части, взяв с собой автомат Калашникова и патроны. В связи с этим в Брянской области был введен план «Серена», а его поисками занялись правоохранители, передает «Федеральное агентство новостей».