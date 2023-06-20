На Украине раскрыли число беженцев

Депутат Рады Лубинец: более 8 миллионов украинцев являются беженцами
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Дети из ДНР. Курган , чемоданы, переезд
С начала конфликта Украину покинули более восьми миллионов человек Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Более восьми миллионов украинцев сбежали из страны после начала конфликта на Украине. Об этом сообщил уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец.

«Более восьми миллионов украинцев стали беженцами. Больше пяти миллионов подали заявления на получение статуса временного резидента в соседних западноевропейских странах», — написал Дмитрий Лубинец у себя в Telegram.

После начала спецоперации 24 февраля 2022 года многие украинцы начали бежать в Европу. Недавно в ООН сообщили, что число беженцев из Украины превысило пять миллионов человек, передает MK.RU. Однако также стало известно, что страны Евросоюза начали вводить ограничения на приток беженцев, передает «Царьград».

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Более восьми миллионов украинцев сбежали из страны после начала конфликта на Украине. Об этом сообщил уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец. «Более восьми миллионов украинцев стали беженцами. Больше пяти миллионов подали заявления на получение статуса временного резидента в соседних западноевропейских странах», — написал Дмитрий Лубинец у себя в Telegram. После начала спецоперации 24 февраля 2022 года многие украинцы начали бежать в Европу. Недавно в ООН сообщили, что число беженцев из Украины превысило пять миллионов человек, передает MK.RU. Однако также стало известно, что страны Евросоюза начали вводить ограничения на приток беженцев, передает «Царьград».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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