В США назвали города, которые перейдут под контроль РФ после разгрома ВСУ

Подполковник армии США Дэвис: ВСУ рискуют потерять Харьков и Одессу после провала наступления

20 июня 2023 в 12:46 Размер текста - 17 +

Россия может получить Харьков и Одессу из-за провала наступления ВСУ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина рискует потерять Одессу или Харьков в случае разгрома ВСУ после неудачного наступления. Такое мнение высказал подполковник армии США Дэниел Дэвис. «После уничтожения украинских наступательных сил русские нанесут контрудар свежими войсками, и Украине нечем их будет остановить. В таком случае они могут буквально потерять Харьков или Одессу», — сказал Дэниел Дэвис на youtube-канале Judging Freedom. Он подчеркнул, что в худшем случае ВСУ лишатся обоих городов. Военный отметил, что украинской армии не помогла даже подготовка стран Запада. При попытках наступления ВСУ совершали одни и те же ошибки, что помешало им добиться успеха, сказал Дэвис. Ранее Киев начал масштабное наступление на российские территории. Однако попытки прорвать оборону России не увенчались для ВСУ успехом. Политолог Сергей Маркелов предположил, что украинские силы не имеют достаточно навыков и ресурсов для полноценных и масштабных атак, передает «Национальная служба новостей». Также подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что за неделю украинская сторона потеряла более двух тысяч бойцов ВСУ и наемников, передает MK.RU .

Украина рискует потерять Одессу или Харьков в случае разгрома ВСУ после неудачного наступления. Такое мнение высказал подполковник армии США Дэниел Дэвис. «После уничтожения украинских наступательных сил русские нанесут контрудар свежими войсками, и Украине нечем их будет остановить. В таком случае они могут буквально потерять Харьков или Одессу», — сказал Дэниел Дэвис на youtube-канале Judging Freedom. Он подчеркнул, что в худшем случае ВСУ лишатся обоих городов. Военный отметил, что украинской армии не помогла даже подготовка стран Запада. При попытках наступления ВСУ совершали одни и те же ошибки, что помешало им добиться успеха, сказал Дэвис. Ранее Киев начал масштабное наступление на российские территории. Однако попытки прорвать оборону России не увенчались для ВСУ успехом. Политолог Сергей Маркелов предположил, что украинские силы не имеют достаточно навыков и ресурсов для полноценных и масштабных атак, передает «Национальная служба новостей». Также подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что за неделю украинская сторона потеряла более двух тысяч бойцов ВСУ и наемников, передает MK.RU.