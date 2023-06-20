«Кинопоиску» грозит закрытие в России

В сервисе обнаружили пропаганду ЛГБТ
Интернет-сервис Кинопоиск может прекратить деятельность в России. В сервисе нашли пропаганду ЛГБТ.
«Компания грозит штрафом до четырех миллионов рублей или приостановлением работы», — пишет telegram-канал «Лента дня». Там отметили, что в сервисе обнаружили пропаганду ЛГБТ для детей и завели протокол.
URA.RU направило запрос в пресс-службу компании «Яндекс». На момент публикации ответ не был получен.
Ранее Роскомнадзор утвердил критерии ЛГБТ-пропаганды. Министерство юстиций зарегистрировало приказ, который будет действовать с первого сентября 2023 года до 2029 года.
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