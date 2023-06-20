«Кинопоиску» грозит закрытие в России

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт по теме Выключенный телевизор. Екатеринбург, телевизор, телевидение, тв, пульт, выключенный телевизор
В сервисе обнаружили пропаганду ЛГБТ Фото:

Интернет-сервис Кинопоиск может прекратить деятельность в России. В сервисе нашли пропаганду ЛГБТ.

«Компания грозит штрафом до четырех миллионов рублей или приостановлением работы», — пишет telegram-канал «Лента дня». Там отметили, что в сервисе обнаружили пропаганду ЛГБТ для детей и завели протокол.

URA.RU направило запрос в пресс-службу компании «Яндекс». На момент публикации ответ не был получен.

Ранее Роскомнадзор утвердил критерии ЛГБТ-пропаганды. Министерство юстиций зарегистрировало приказ, который будет действовать с первого сентября 2023 года до 2029 года.

Подписывайтесь на URA.RU в YouTube! Мы следим за новостями в России и мире и рассказываем их в удобном формате.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Интернет-сервис Кинопоиск может прекратить деятельность в России. В сервисе нашли пропаганду ЛГБТ. «Компания грозит штрафом до четырех миллионов рублей или приостановлением работы», — пишет telegram-канал «Лента дня». Там отметили, что в сервисе обнаружили пропаганду ЛГБТ для детей и завели протокол. URA.RU направило запрос в пресс-службу компании «Яндекс». На момент публикации ответ не был получен. Ранее Роскомнадзор утвердил критерии ЛГБТ-пропаганды. Министерство юстиций зарегистрировало приказ, который будет действовать с первого сентября 2023 года до 2029 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...