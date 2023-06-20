Свердловчане рискуют остаться без популярного гормонального препарата из Бельгии

В аптеках Свердловской области наблюдается дефицит гормонального препарата «Эстрожель»

В аптеках Свердловской области проблемы с покупкой препарата «Эстрожель» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Аптеки в Свердловской области столкнулись с острой нехваткой гормонального препарата для женщин. Речь идет о бельгийском препарате «Эстрожель». Об этом рассказали читатели URA.RU.

«„Эстрожель“ очень популярный гормональный препарат, который восполняет дефицит эстрогенов у женщины в период менопаузы. Он помогает уменьшить выраженность менопаузальных расстройств. Например, уменьшает „приливы“, повышенное потоотделение ночью, а также корректирует психоэмоциональные нарушения. На данный момент можно отметить нехватку препарата „Эстрожель“ в аптеках региона», — делятся читатели агентства.

В телефонном разговоре с журналистом URA.RU фармацевт из Екатеринбурга Ирина заявила о том, что препарат имеется в наличие. Кроме того, у данного гормона есть аналоги. «Я не вижу повода для беспокойства. Препарата достаточно в аптеках уральской столицы. Любой пациент может заказать доставку гормонального препарата „Эстрожель“ на дом. Если вдруг препарата не будет, то не надо паниковать. Пациенту нужно обратиться в своему лечащему врачу. Медик подберет корректный препарат, который спокойно заменит „Эстрожель“», — сказала она.

Редакция URA.RU обратилась за комментарием в компанию — производитель «Безен Хелскеа». В фармкомапанию направлен официальный запрос. На момент публикации ответ не поступил. К слову, на официальном сайте компании указано, что препарат «Эстрожель» выпускается компанией более 25 лет.

Ранее URA.RU писало о том, что из-за санкций ряд медикаментов перестали продаваться в свердловских аптеках. Например, проблемы возникли со следующими препаратами: «Гикамтин», «Флуимуцил», «Золофт», «Солу-Кортеф», «Оземпик», «Кортинефф», «Финлепсин», «Урсофальк» итд.