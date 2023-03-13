Свердловские пациенты с шизофренией рискуют остаться без важного препарата

«Рисполепт» также назначают пациентам с биполярным расстройством Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В аптеках Свердловской области возникают перебои с препаратом, который назначают пациентам с шизофренией. Речь идет о европейском медикаменте «Рисполепт». Острая нехватка данного нейролептика чаще всего наблюдается в аптечных сетях маленьких городов региона. Об этом рассказали читатели URA.RU. «Рисполепт» оказывает также седативное, противорвотное и гипотермическое действие (переохлаждение — прим.ред.).

«Благодаря препарату „Рисполепт“ пациенты с шизофренией начинают жить полноценной жизнью. Со временем проходят бред и галлюцинации. У пациентов уменьшается или полностью пропадет агрессивность. Последнее время все сложнее приобрести препарат в аптеках региона, особенно в городах, которые находятся на большом расстоянии от Екатеринбурга», — делятся собеседники агентства.

В телефонном разговоре с журналистом URA.RU фармацевт из Екатеринбурга Ирина заявила, что дефицита нейролептиков в свердловских аптеках не наблюдается. «На сегодняшний день у лекарственного препарата „Рисполепт“ есть ряд отечественных аналогов. Например, препарат „Рисперидон“ или же „Рисперидон Органика“. В случае, если не будет нужного для вас препарата, то не стоит волноваться. Отечественный фармрынок переполнен отечественными препаратами-аналогами. Пациенту необходимо в срочном порядке обратиться к своему лечащему врачу, который подберет терапию новым препаратом», — отметила она.

Показания к применению препарата «Рисполепт»:

Лечение шизофрении у взрослых и детей от 13 лет;

Лечение маниакальных эпизодов, связанных с биполярным расстройством, средней и тяжелой степени у взрослых и детей от 10 лет;

Краткосрочное (до 6 недель) лечение непрекращающейся агрессии у пациентов с деменцией, обусловленной болезнью Альцгеймера;

Краткосрочное (до 6 недель) симптоматическое лечение непрекращающейся агрессии в структуре расстройства поведения у детей от 5 лет с умственной отсталостью.

Ранее URA.RU писало, что из-за санкций ряд медикаментозных препаратов перестали повсеместно продаваться или вовсе пропали из свердловских аптек. Например, не стало таких препаратов, как «Гикамтин», «Флуимуцил», «Золофт», «Солу-Кортеф», «Оземпик», «Кортинефф», «Финлепсин», «Урсофальк» и другие препараты.