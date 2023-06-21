Подполковник Марочко объяснил, как ВСУ помогут себе при контрнаступлении

Подполковник Марочко: пожарами ВСУ расчищают себе путь через минные поля

21 июня 2023 в 07:02 Размер текста - 17 +

При лесных пожарах детонируют минные ограждения, отметил Андрей Марочко Фото (архив): Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине ВСУ расчищают путь для контрнаступления, сжигая леса в Херсонской области. Так они создают для себя хорошую видимость и уничтожают минные поля, отметил в беседе с URA.RU военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко. «Выжигая все на своем пути, ВСУ пытаются расчистить себе путь для так называемого контрнаступления. Прежде всего создается обзор, который позволяет просматривать на дальние расстояния. Лесные насаждения этому мешают. Второе — при пожарах, как правило, детонируют минные заграждения. После них можно спокойно идти в наступление. Таким образом, и видимость хорошая, и минные поля уже уничтожены», — объяснил Андрей Марочко. Ранее telegram-канал «Украина.ру» сообщил, что ВСУ ведут обстрелы мирного населения в Херсонской области и пытаются поджечь лесные массивы. Ранее атакам подвергся эвакуационный пункт в Голой пристани.

ВСУ расчищают путь для контрнаступления, сжигая леса в Херсонской области. Так они создают для себя хорошую видимость и уничтожают минные поля, отметил в беседе с URA.RU военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко. «Выжигая все на своем пути, ВСУ пытаются расчистить себе путь для так называемого контрнаступления. Прежде всего создается обзор, который позволяет просматривать на дальние расстояния. Лесные насаждения этому мешают. Второе — при пожарах, как правило, детонируют минные заграждения. После них можно спокойно идти в наступление. Таким образом, и видимость хорошая, и минные поля уже уничтожены», — объяснил Андрей Марочко. Ранее telegram-канал «Украина.ру» сообщил, что ВСУ ведут обстрелы мирного населения в Херсонской области и пытаются поджечь лесные массивы. Ранее атакам подвергся эвакуационный пункт в Голой пристани.