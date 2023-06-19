19 июня 2023

Чиновники отказались выдавать курганскому пенсионеру сертификат за единственное сгоревшее жилье

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Последствия пожара в деревне Логоушка. Курган, сгоревший дом, последствия пожара, погарельцы, деревня логоушка
Курганскому пенсионеру не будут платить за единственное сгоревшее жилье (архивное фото) Фото:
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Весенние пожары в Курганской области 2023

Сотрудники департамента социальной политики Курганской области оказали пенсионеру Леониду Сидорову в выплате по жилищному сертификату за единственное жилье, которое тот потерял в масштабном пожаре 7 мая. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил источник из числа сотрудников ведомства.

«От департамента соцполитики пришел отказ, причем он был подписан задним числом. 19 июня его еще не было, 20 июня он пришел, а датирован он 16 июня», — делится с URA.RU источник.

Сообщается, что причина отказа в том, что в их семью якобы не прописаны дети. Сам Сидоров рассказал, что у них есть взрослый сын, который был прописан в доме, однако живет отдельно от них. Источник пояснил URA.RU, что для решения проблемы планируют обращаться к полпреду президента России в УрФО Владимиру Якушеву.

Курганские пенсионеры Леонид Сидоров и его супруга после потери единственного жилья, которое сгорело в масштабном пожаре 7 мая, вынуждены жить в уцелевшем летнем домике. «Сейчас мы живем, можно сказать, в бане. Дом не смогли отстоять, но отстояли участок, на котором находится баня», — делится с URA.RU Сидоров.

Ранее URA.RU писало, что Курганский пенсионер-погорелец не может получить деньги по жилищному сертификату. Во время масштабного пожара в начале мая 2023 года мужчина потерял единственное жилье.

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Сотрудники департамента социальной политики Курганской области оказали пенсионеру Леониду Сидорову в выплате по жилищному сертификату за единственное жилье, которое тот потерял в масштабном пожаре 7 мая. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил источник из числа сотрудников ведомства. «От департамента соцполитики пришел отказ, причем он был подписан задним числом. 19 июня его еще не было, 20 июня он пришел, а датирован он 16 июня», — делится с URA.RU источник. Сообщается, что причина отказа в том, что в их семью якобы не прописаны дети. Сам Сидоров рассказал, что у них есть взрослый сын, который был прописан в доме, однако живет отдельно от них. Источник пояснил URA.RU, что для решения проблемы планируют обращаться к полпреду президента России в УрФО Владимиру Якушеву. Курганские пенсионеры Леонид Сидоров и его супруга после потери единственного жилья, которое сгорело в масштабном пожаре 7 мая, вынуждены жить в уцелевшем летнем домике. «Сейчас мы живем, можно сказать, в бане. Дом не смогли отстоять, но отстояли участок, на котором находится баня», — делится с URA.RU Сидоров. Ранее URA.RU писало, что Курганский пенсионер-погорелец не может получить деньги по жилищному сертификату. Во время масштабного пожара в начале мая 2023 года мужчина потерял единственное жилье.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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