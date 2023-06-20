Шойгу: ВСУ намерены ударить по Крыму ракетами HIMARS и Storm Shadow

ВУ намерены ударить по Крыму западными ракетами, сказал Сергей Шойгу
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Командование Вооруженных сил Украины намерено нанести удары по Крыму американскими ракетами HIMARS, а также британскими Storm Shadow. Об этом заявил глава Министерства обороны России Сергей Шойгу.
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