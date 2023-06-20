Шойгу: ВСУ намерены ударить по Крыму ракетами HIMARS и Storm Shadow

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ВУ намерены ударить по Крыму западными ракетами, сказал Сергей Шойгу Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Командование Вооруженных сил Украины намерено нанести удары по Крыму американскими ракетами HIMARS, а также британскими Storm Shadow. Об этом заявил глава Министерства обороны России Сергей Шойгу.

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Командование Вооруженных сил Украины намерено нанести удары по Крыму американскими ракетами HIMARS, а также британскими Storm Shadow. Об этом заявил глава Министерства обороны России Сергей Шойгу.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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