Экс-директор скандального пермского фонда отказалась от аудита и отчетов

Бывшего директора фонда «Содействие XXI век» Елену Найданову обвинили в отказе от отчетов и аудита

20 июня 2023 в 15:14 Размер текста - 17 +

Печенкин вышел из состава учредителей после прекращения отчетов и аудита Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU После прихода на должность директора фонда «Содействие 21 век» Елена Найданова прекратила ежегодный аудит деятельности фонда, а также ежеквартальные отчеты. Такое заявление сделал бывший учредитель фонда Павел Печенкин в зале Ленинского районного суда Перми, где рассматривается уголовное дело экс-директора Найдановой и бывшего зампреда краевого правительства Елены Лопаевой, обвиняемых в присвоении 67,7 млн рублей. «До прихода Найдановой на должность директора фонда мы каждый квартал собирались и директор отчитывался о проделанной фондом работе, также планировался следующий отчетный период. Также с приходом Найдановой прекратился ежегодный аудит, который был направлен на целевое расходование средств», — заявил в суде экс-учредитель. По словам Печенкина он вышел из состава учредителей после того как заметил «что-то неладное». Ранее URA.RU сообщало, что в Ленинском районном суде началось рассмотрение уголовного дела в отношении экс-зампредседателя краевого правительства Елены Лопаевой и директора фонда «Содействие 21 век» Елены Найдановой. Обе они отрицают свою вину, Лопаева заявила суду, что не имела корыстного умысла. По версии обвинения, находясь в сговоре, пермячки похитили и присвоили из фонда свыше 67,7 млн рублей.

После прихода на должность директора фонда «Содействие 21 век» Елена Найданова прекратила ежегодный аудит деятельности фонда, а также ежеквартальные отчеты. Такое заявление сделал бывший учредитель фонда Павел Печенкин в зале Ленинского районного суда Перми, где рассматривается уголовное дело экс-директора Найдановой и бывшего зампреда краевого правительства Елены Лопаевой, обвиняемых в присвоении 67,7 млн рублей. «До прихода Найдановой на должность директора фонда мы каждый квартал собирались и директор отчитывался о проделанной фондом работе, также планировался следующий отчетный период. Также с приходом Найдановой прекратился ежегодный аудит, который был направлен на целевое расходование средств», — заявил в суде экс-учредитель. По словам Печенкина он вышел из состава учредителей после того как заметил «что-то неладное». Ранее URA.RU сообщало, что в Ленинском районном суде началось рассмотрение уголовного дела в отношении экс-зампредседателя краевого правительства Елены Лопаевой и директора фонда «Содействие 21 век» Елены Найдановой. Обе они отрицают свою вину, Лопаева заявила суду, что не имела корыстного умысла. По версии обвинения, находясь в сговоре, пермячки похитили и присвоили из фонда свыше 67,7 млн рублей.