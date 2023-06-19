19 июня 2023

Экс-директор скандального пермского фонда отказалась от аудита и отчетов

Бывшего директора фонда «Содействие XXI век» Елену Найданову обвинили в отказе от отчетов и аудита
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Внеочередное заседание областной думы. Курган, депутат, чиновник, портфель, назначение, директор, новая должность
Печенкин вышел из состава учредителей после прекращения отчетов и аудита Фото:

После прихода на должность директора фонда «Содействие 21 век» Елена Найданова прекратила ежегодный аудит деятельности фонда, а также ежеквартальные отчеты. Такое заявление сделал бывший учредитель фонда Павел Печенкин в зале Ленинского районного суда Перми, где рассматривается уголовное дело экс-директора Найдановой и бывшего зампреда краевого правительства Елены Лопаевой, обвиняемых в присвоении 67,7 млн рублей.

«До прихода Найдановой на должность директора фонда мы каждый квартал собирались и директор отчитывался о проделанной фондом работе, также планировался следующий отчетный период. Также с приходом Найдановой прекратился ежегодный аудит, который был направлен на целевое расходование средств», — заявил в суде экс-учредитель. По словам Печенкина он вышел из состава учредителей после того как заметил «что-то неладное».

Ранее URA.RU сообщало, что в Ленинском районном суде началось рассмотрение уголовного дела в отношении экс-зампредседателя краевого правительства Елены Лопаевой и директора фонда «Содействие 21 век» Елены Найдановой. Обе они отрицают свою вину, Лопаева заявила суду, что не имела корыстного умысла. По версии обвинения, находясь в сговоре, пермячки похитили и присвоили из фонда свыше 67,7 млн рублей.

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
После прихода на должность директора фонда «Содействие 21 век» Елена Найданова прекратила ежегодный аудит деятельности фонда, а также ежеквартальные отчеты. Такое заявление сделал бывший учредитель фонда Павел Печенкин в зале Ленинского районного суда Перми, где рассматривается уголовное дело экс-директора Найдановой и бывшего зампреда краевого правительства Елены Лопаевой, обвиняемых в присвоении 67,7 млн рублей. «До прихода Найдановой на должность директора фонда мы каждый квартал собирались и директор отчитывался о проделанной фондом работе, также планировался следующий отчетный период. Также с приходом Найдановой прекратился ежегодный аудит, который был направлен на целевое расходование средств», — заявил в суде экс-учредитель. По словам Печенкина он вышел из состава учредителей после того как заметил «что-то неладное». Ранее URA.RU сообщало, что в Ленинском районном суде началось рассмотрение уголовного дела в отношении экс-зампредседателя краевого правительства Елены Лопаевой и директора фонда «Содействие 21 век» Елены Найдановой. Обе они отрицают свою вину, Лопаева заявила суду, что не имела корыстного умысла. По версии обвинения, находясь в сговоре, пермячки похитили и присвоили из фонда свыше 67,7 млн рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...