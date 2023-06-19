Губернатор Шумков решил наказывать чиновников-айтишников за неработающие сайты

Глава Курганской области Шумков внес в облдуму законопроект, касающийся сайтов госорганов

20 июня 2023 в 21:02 Размер текста - 17 +

В курганскую облдуму внесен законопроект о штрафах для чиновников за неработающие сайты Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Губернатор Курганской области Вадим Шумков решил наказывать чиновников-айтишников за неработающие сайты госорганов и учреждений. Соответствующий законопроект он внес в облдуму. Документ опубликован на официальном сайте парламента. «Статью 17 изложить в следующей редакции. <…> Должностные лица, государственные гражданские служащие, работники подведомственных организаций виновные в нарушении права на доступ к информации о работе госорганов и подведомственных организаций несут ответственность в соответствии с законодательством России», — говорится в тексте. Изменения вносят в закон «Об обеспечении доступа к информации о деятельность органов госвласти». Источник, близкий к региональным властям, уточнил URA.RU, что если сотрудники не обеспечат доступ к информации о работе госвласти, то их будут штрафовать. Суммы составят от трех до пяти тысяч рублей. В департамент информационной и внутренней политики Курганской области направлен редакционный запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответ не поступил. Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане сообщали об ошибках при заходе на сайт администрации города. Тогда в мэрии заявляли, что это было связанно с обновлением программного обеспечения.

Губернатор Курганской области Вадим Шумков решил наказывать чиновников-айтишников за неработающие сайты госорганов и учреждений. Соответствующий законопроект он внес в облдуму. Документ опубликован на официальном сайте парламента. «Статью 17 изложить в следующей редакции. <…> Должностные лица, государственные гражданские служащие, работники подведомственных организаций виновные в нарушении права на доступ к информации о работе госорганов и подведомственных организаций несут ответственность в соответствии с законодательством России», — говорится в тексте. Изменения вносят в закон «Об обеспечении доступа к информации о деятельность органов госвласти». Источник, близкий к региональным властям, уточнил URA.RU, что если сотрудники не обеспечат доступ к информации о работе госвласти, то их будут штрафовать. Суммы составят от трех до пяти тысяч рублей. В департамент информационной и внутренней политики Курганской области направлен редакционный запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответ не поступил. Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане сообщали об ошибках при заходе на сайт администрации города. Тогда в мэрии заявляли, что это было связанно с обновлением программного обеспечения.