19 июня 2023

Губернатор Шумков решил наказывать чиновников-айтишников за неработающие сайты

Глава Курганской области Шумков внес в облдуму законопроект, касающийся сайтов госорганов
© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-завтрак в региональном отделении Центрального банка. Курган , депутат, совещание, чиновник, заседание, руки
В курганскую облдуму внесен законопроект о штрафах для чиновников за неработающие сайты Фото:

Губернатор Курганской области Вадим Шумков решил наказывать чиновников-айтишников за неработающие сайты госорганов и учреждений. Соответствующий законопроект он внес в облдуму. Документ опубликован на официальном сайте парламента.

«Статью 17 изложить в следующей редакции. <…> Должностные лица, государственные гражданские служащие, работники подведомственных организаций виновные в нарушении права на доступ к информации о работе госорганов и подведомственных организаций несут ответственность в соответствии с законодательством России», — говорится в тексте. Изменения вносят в закон «Об обеспечении доступа к информации о деятельность органов госвласти».

Источник, близкий к региональным властям, уточнил URA.RU, что если сотрудники не обеспечат доступ к информации о работе госвласти, то их будут штрафовать. Суммы составят от трех до пяти тысяч рублей.

В департамент информационной и внутренней политики Курганской области направлен редакционный запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответ не поступил.

Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане сообщали об ошибках при заходе на сайт администрации города. Тогда в мэрии заявляли, что это было связанно с обновлением программного обеспечения.

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Губернатор Курганской области Вадим Шумков решил наказывать чиновников-айтишников за неработающие сайты госорганов и учреждений. Соответствующий законопроект он внес в облдуму. Документ опубликован на официальном сайте парламента. «Статью 17 изложить в следующей редакции. <…> Должностные лица, государственные гражданские служащие, работники подведомственных организаций виновные в нарушении права на доступ к информации о работе госорганов и подведомственных организаций несут ответственность в соответствии с законодательством России», — говорится в тексте. Изменения вносят в закон «Об обеспечении доступа к информации о деятельность органов госвласти». Источник, близкий к региональным властям, уточнил URA.RU, что если сотрудники не обеспечат доступ к информации о работе госвласти, то их будут штрафовать. Суммы составят от трех до пяти тысяч рублей. В департамент информационной и внутренней политики Курганской области направлен редакционный запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответ не поступил. Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане сообщали об ошибках при заходе на сайт администрации города. Тогда в мэрии заявляли, что это было связанно с обновлением программного обеспечения.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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