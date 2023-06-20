В списке претендентов на пост мэра Перми впервые в истории появилась женщина

Вице-мэр Перми Ольга Андрианова рассматривается на пост главы города
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Ранее мэрами Перми всегда были мужчины Фото:

Замглавы администрации Перми Ольга Андрианова вошла в число претендентов на пост главы города после ухода занимающего сейчас этот пост Алексея Демкина. Об этом URA.RU сообщил источник в политэлитах региона.

«У нее большой опыт работы в структурах муниципальной, региональной и федеральной власти. К тому же, как считают в администрации губернатора, Андрианова хорошо справится с решением хозяйственных вопросов, а именно это является основной задачей мэра. Наконец, к ней расположен губернатор Дмитрий Махонин», — отметил инсайдер. Если она получит согласование Москвы, то это будет прецедент. В новейшей истории Перми женщины мэрами не были.

Другой собеседник опровергает информацию. По его данным, основным претендентом на должность мэра является глава минэкономразвития Эдуард Соснин. Его кандидатура отправлена на согласование в администрацию президента, заявил источник.

Ольга Андрианова с 2010 по 2020 год работала в УФАС, где прошла путь от специалиста до замруководителя службы. Позже она работала замминистра в краевом минимущества, возглавляла инспекцию по охране объектов культурного наследия. В пресс-службе администрации губернатора информацию о том, рассматривается ли она на пост главы, не комментируют.

Ранее URA.RU сообщало, что Алексей Демкин уволится с поста главы города по собственному желанию до конца июня. Причиной стал конфликт с губернатором.

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Замглавы администрации Перми Ольга Андрианова вошла в число претендентов на пост главы города после ухода занимающего сейчас этот пост Алексея Демкина. Об этом URA.RU сообщил источник в политэлитах региона. «У нее большой опыт работы в структурах муниципальной, региональной и федеральной власти. К тому же, как считают в администрации губернатора, Андрианова хорошо справится с решением хозяйственных вопросов, а именно это является основной задачей мэра. Наконец, к ней расположен губернатор Дмитрий Махонин», — отметил инсайдер. Если она получит согласование Москвы, то это будет прецедент. В новейшей истории Перми женщины мэрами не были. Другой собеседник опровергает информацию. По его данным, основным претендентом на должность мэра является глава минэкономразвития Эдуард Соснин. Его кандидатура отправлена на согласование в администрацию президента, заявил источник. Ольга Андрианова с 2010 по 2020 год работала в УФАС, где прошла путь от специалиста до замруководителя службы. Позже она работала замминистра в краевом минимущества, возглавляла инспекцию по охране объектов культурного наследия. В пресс-службе администрации губернатора информацию о том, рассматривается ли она на пост главы, не комментируют. Ранее URA.RU сообщало, что Алексей Демкин уволится с поста главы города по собственному желанию до конца июня. Причиной стал конфликт с губернатором.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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