Екатеринбургский застройщик выходит на московский рынок

Застройщик из Екатеринбурга подготовил оригинальную рекламу для выхода на московский рынок Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

На рынок недвижимости в Москве выходит застройщик из Екатеринбурга «Брусника». К своему дебюту компания-застройщик и креативное агентство «Восход» запустили рекламную компанию с общим посылом «Понаехали, чтобы». Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «Брусники».

«В каждом новом городе компания быстро завоевывает внимание и любовь клиентов. На московский рынок Брусника „врывается“ в свойственной ей эпатажной манере и традиционным вниманием к локальной идентичности», — сказал креативный директор «Восхода» Андрей Губайдуллин. Застройщик самоиронично ассоциирует себя с людьми из провинции, которые переезжают жить в Москву. Посыл рекламной компании — «Понаехали, чтобы».

По мнению режиссера рекламного ролика Сергея Рамза, съемка новой рекламы для «Брусники» — отдельное удовольствие. «Командная работа, взаимное доверие и тому подобная рутина здесь уходят на второй план, а главным движком становится ироничное отношение к трудностям. Это держит всех в тонусе и не дает заскучать», — добавил он.

Также рекламная компания включает в себя наружную, диджитал — и радиорекламу, где поясняется, зачем компания заходи на московский рынок. В столице России «Брусника» готовит проект в микрорайоне Метрогородок, в границах улицы Тагильской и 1-го Иртышского проезда недалеко от парка Лосиный остров. Там планируют отстроить два квартала с секциями от 28 до 100 метров, между которыми будет расположен детсад.

Ранее URA.RU писало, что компания «Брусника» выкупила долгострой рядом с американским консульством в Екатеринбурге. На участке застройщик планируют возвести жилой дом.