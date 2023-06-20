20 июня 2023

Участник СВО из Екатеринбурга рассказал, как обхитрил боевика ВСУ под Бахмутом

Военный из Екатеринбурга притворился спящим, чтобы обезоружить бойца ВСУ в зоне СВО
© Служба новостей «URA.RU»
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Екатеринбуржец посоветовал солдатам армии РФ проявлять смекалку в зоне СВО Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российский солдат использовал смекалку в зоне проведения спецоперации, чтобы спасти свою жизнь. Боец притворился спящим, что помогло ему выиграть несколько драгоценных секунд. Благодаря проявленной хитрости российский солдат смог обезоружить боевика ВСУ. Своей историей с журналистом URA.RU поделился участник СВО из Екатеринбурга Дмитрий. Молодой человек выполнял боевые задачи на бахмутском направлении (Артемовск).

«Почти 8 месяцев я провел в зоне СВО. Последние несколько недель моя рота была переброшена в Бахмут. Так получилось, что в ходе ожесточенного сопротивления я оказался отрезан от своих ребят. Около меня был вражеский окоп. Я прыгнул туда, а там было пусто. Позже я услышал украинскую речь, понял, что это ВСУ. Мне пришла в голову идея притвориться спящим. У меня появилось буквально несколько секунд на принятие решения. Я смог вырвать из рук бойца ВСУ автомат и ликвидировать противников. К слову, их было двое», — вспоминает Дмитрий.

Солдат армии РФ Дмитрий просидел во вражеском окопе почти час. «После этого я еще час сидел в окопе, и вышел только после того, как услышал знакомые голоса. Оказалось, на стрельбу пришли мои боевые товарищи. Уже позже я узнал, что мои товарищи смогли уничтожить еще несколько человек из ВСУ, при этом без единой потери», — делится екатеринбуржец.

По словам Дмитрия, если солдату придется спасать свою жизнь, притворившись спящим, то нужно соблюдать несколько золотых правил. «Если вы пытаетесь притвориться спящим, поддерживайте стабильный ритм дыхания. Важно делать глубокие вдохи, прямо такие же мы делаем обычно во сне. Такое дыхание расслабляет организм, а значит, солдат не будет делать лишних движений. Все это даст несколько секунд на то, чтобы предпринять попытку опередить врага, отхватив оружие. Возможно, получится бросить гранату. Одним словом, несколько секунд могут спасти жизнь. Не то чтобы это на 100% рабочий способ, но, как вариант, весьма неплох в критической ситуации», — резюмировал участник СВО Дмитрий.

Ранее URA.RU писало о том, что свердловский участник СВО притворился мертвым, чтобы обмануть вражеский дрон. Таким образом бойцу удалось выжить и донести важную информацию до своего командования.

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Российский солдат использовал смекалку в зоне проведения спецоперации, чтобы спасти свою жизнь. Боец притворился спящим, что помогло ему выиграть несколько драгоценных секунд. Благодаря проявленной хитрости российский солдат смог обезоружить боевика ВСУ. Своей историей с журналистом URA.RU поделился участник СВО из Екатеринбурга Дмитрий. Молодой человек выполнял боевые задачи на бахмутском направлении (Артемовск). «Почти 8 месяцев я провел в зоне СВО. Последние несколько недель моя рота была переброшена в Бахмут. Так получилось, что в ходе ожесточенного сопротивления я оказался отрезан от своих ребят. Около меня был вражеский окоп. Я прыгнул туда, а там было пусто. Позже я услышал украинскую речь, понял, что это ВСУ. Мне пришла в голову идея притвориться спящим. У меня появилось буквально несколько секунд на принятие решения. Я смог вырвать из рук бойца ВСУ автомат и ликвидировать противников. К слову, их было двое», — вспоминает Дмитрий. Солдат армии РФ Дмитрий просидел во вражеском окопе почти час. «После этого я еще час сидел в окопе, и вышел только после того, как услышал знакомые голоса. Оказалось, на стрельбу пришли мои боевые товарищи. Уже позже я узнал, что мои товарищи смогли уничтожить еще несколько человек из ВСУ, при этом без единой потери», — делится екатеринбуржец. По словам Дмитрия, если солдату придется спасать свою жизнь, притворившись спящим, то нужно соблюдать несколько золотых правил. «Если вы пытаетесь притвориться спящим, поддерживайте стабильный ритм дыхания. Важно делать глубокие вдохи, прямо такие же мы делаем обычно во сне. Такое дыхание расслабляет организм, а значит, солдат не будет делать лишних движений. Все это даст несколько секунд на то, чтобы предпринять попытку опередить врага, отхватив оружие. Возможно, получится бросить гранату. Одним словом, несколько секунд могут спасти жизнь. Не то чтобы это на 100% рабочий способ, но, как вариант, весьма неплох в критической ситуации», — резюмировал участник СВО Дмитрий. Ранее URA.RU писало о том, что свердловский участник СВО притворился мертвым, чтобы обмануть вражеский дрон. Таким образом бойцу удалось выжить и донести важную информацию до своего командования.
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