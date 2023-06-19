В детском лагере под Курганом отремонтируют бассейн. Фото

20 июня 2023 в 17:33 Размер текста - 17 +

Бассейн планируют восстановить после ремонта двух жилых корпусов и столовой (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В лагере «Зеркальный», который находится в Кетовском муниципальном округе Курганской области, во время ремонта восстановят бассейн. Об этом в своем telegram-канале сообщила мэр Кургана Елена Ситникова. «Начинаем восстанавливать детский санаторно-оздоровительный лагерь „Зеркальный“. Лагерь передан городу, на первый этап восстановления — капитальный ремонт двух жилых корпусов и столовой — правительство Курганской области выделило более 40 млн рублей. Затем отремонтируем еще один жилой корпус, восстановим плавательный бассейн. Ремонтные работы проведем в рамках региональной программы модернизации учреждений детского отдыха», — рассказал Ситникова. По ее словам, со следующего года лагерь начнет работать и будет принимать детей круглый год. По ее мнению, детей привлекут сосновый бор и свежий воздух, которые будут сочетаться с современной инфраструктурой. Ранее директор областного департамента образования и науки Андрей Кочеров сообщал, что в некоторых лагерях, где проводится модернизация, могут не успеть завершить работы к 1 июня. Ремонт шел в восьми лагерях. Лагерь передали властям города Фото: telegram-канал мэра Кургана Елены Ситниковой На первый этап ремонта лагеря выделили 40 млн рублей Фото: telegram-канал мэра Кургана Елены Ситниковой

В лагере «Зеркальный», который находится в Кетовском муниципальном округе Курганской области, во время ремонта восстановят бассейн. Об этом в своем telegram-канале сообщила мэр Кургана Елена Ситникова. «Начинаем восстанавливать детский санаторно-оздоровительный лагерь „Зеркальный“. Лагерь передан городу, на первый этап восстановления — капитальный ремонт двух жилых корпусов и столовой — правительство Курганской области выделило более 40 млн рублей. Затем отремонтируем еще один жилой корпус, восстановим плавательный бассейн. Ремонтные работы проведем в рамках региональной программы модернизации учреждений детского отдыха», — рассказал Ситникова. По ее словам, со следующего года лагерь начнет работать и будет принимать детей круглый год. По ее мнению, детей привлекут сосновый бор и свежий воздух, которые будут сочетаться с современной инфраструктурой. Ранее директор областного департамента образования и науки Андрей Кочеров сообщал, что в некоторых лагерях, где проводится модернизация, могут не успеть завершить работы к 1 июня. Ремонт шел в восьми лагерях.