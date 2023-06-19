19 июня 2023

В детском лагере под Курганом отремонтируют бассейн. Фото

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ДОЛ «Лесная застава». Челябинск , бассейн, плавание
Бассейн планируют восстановить после ремонта двух жилых корпусов и столовой (архивное фото) Фото:

В лагере «Зеркальный», который находится в Кетовском муниципальном округе Курганской области, во время ремонта восстановят бассейн. Об этом в своем telegram-канале сообщила мэр Кургана Елена Ситникова.

«Начинаем восстанавливать детский санаторно-оздоровительный лагерь „Зеркальный“. Лагерь передан городу, на первый этап восстановления — капитальный ремонт двух жилых корпусов и столовой — правительство Курганской области выделило более 40 млн рублей. Затем отремонтируем еще один жилой корпус, восстановим плавательный бассейн. Ремонтные работы проведем в рамках региональной программы модернизации учреждений детского отдыха», — рассказал Ситникова.

По ее словам, со следующего года лагерь начнет работать и будет принимать детей круглый год. По ее мнению, детей привлекут сосновый бор и свежий воздух, которые будут сочетаться с современной инфраструктурой.

Ранее директор областного департамента образования и науки Андрей Кочеров сообщал, что в некоторых лагерях, где проводится модернизация, могут не успеть завершить работы к 1 июня. Ремонт шел в восьми лагерях.

Лагерь передали властям города
Лагерь передали властям города
Фото:
На первый этап ремонта лагеря выделили 40 млн рублей
На первый этап ремонта лагеря выделили 40 млн рублей
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В лагере «Зеркальный», который находится в Кетовском муниципальном округе Курганской области, во время ремонта восстановят бассейн. Об этом в своем telegram-канале сообщила мэр Кургана Елена Ситникова. «Начинаем восстанавливать детский санаторно-оздоровительный лагерь „Зеркальный“. Лагерь передан городу, на первый этап восстановления — капитальный ремонт двух жилых корпусов и столовой — правительство Курганской области выделило более 40 млн рублей. Затем отремонтируем еще один жилой корпус, восстановим плавательный бассейн. Ремонтные работы проведем в рамках региональной программы модернизации учреждений детского отдыха», — рассказал Ситникова. По ее словам, со следующего года лагерь начнет работать и будет принимать детей круглый год. По ее мнению, детей привлекут сосновый бор и свежий воздух, которые будут сочетаться с современной инфраструктурой. Ранее директор областного департамента образования и науки Андрей Кочеров сообщал, что в некоторых лагерях, где проводится модернизация, могут не успеть завершить работы к 1 июня. Ремонт шел в восьми лагерях.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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