Пермякам за четверть миллиона рублей предлагают отдых в Южной Корее

Пермякам за четверть миллиона предлагают отдых в Южной Корее

20 июня 2023 в 17:33 Размер текста - 17 +

Пляжи Пусана часто сравнивают с пляжами Майами Фото: Сергей Русанов © URA.RU Пермская турфирма анонсировала продажу туров в Южную Корею. Как рассказали URA.RU организаторы путешествия, туристам предлагается на выбор два варианта отдыха — пляжный или экскурсионный. Стоимость путевки на двоих составляет четверть миллиона рублей. Вылетать нужно из Москвы. Билет до столицы в стоимость тура не входит. «Из Москвы есть вылеты в столицу страны Сеул или в портовый город Пусан на юге, также можно отправиться на остров Чеджу. Стоимость путевки на двоих человек на семь дней начинается от 250 тысяч рублей», — рассказали в турфирме. Для поездки кроме загранпаспорта необходимо разрешение на въезд в страну и отрицательный ПЦР-тест на COVID-19, который требуют при пересадке в Китае. В цену путевки входит перелет из Москвы в Южную Корею с пересадкой в Китае, проживание в трехзвездочной или четырехзвездочной гостинице, завтраки, трансфер из аэропорта в отель, медицинская страховка и страховка от невыезда. Ранее пермские турфирмы анонсировали продажу комбинированных туров на Мальдивы и ОАЭ. Путешествие будет стоить около 380 тысяч рублей за двоих.

Пермская турфирма анонсировала продажу туров в Южную Корею. Как рассказали URA.RU организаторы путешествия, туристам предлагается на выбор два варианта отдыха — пляжный или экскурсионный. Стоимость путевки на двоих составляет четверть миллиона рублей. Вылетать нужно из Москвы. Билет до столицы в стоимость тура не входит. «Из Москвы есть вылеты в столицу страны Сеул или в портовый город Пусан на юге, также можно отправиться на остров Чеджу. Стоимость путевки на двоих человек на семь дней начинается от 250 тысяч рублей», — рассказали в турфирме. Для поездки кроме загранпаспорта необходимо разрешение на въезд в страну и отрицательный ПЦР-тест на COVID-19, который требуют при пересадке в Китае. В цену путевки входит перелет из Москвы в Южную Корею с пересадкой в Китае, проживание в трехзвездочной или четырехзвездочной гостинице, завтраки, трансфер из аэропорта в отель, медицинская страховка и страховка от невыезда. Ранее пермские турфирмы анонсировали продажу комбинированных туров на Мальдивы и ОАЭ. Путешествие будет стоить около 380 тысяч рублей за двоих.