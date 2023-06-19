19 июня 2023

Пермякам за четверть миллиона рублей предлагают отдых в Южной Корее

Пермякам за четверть миллиона предлагают отдых в Южной Корее
© Служба новостей «URA.RU»
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Соединенные Штаты Америки. США, американцы, маями, маями бич, miami beach, океанский пляж
Пляжи Пусана часто сравнивают с пляжами Майами Фото:

Пермская турфирма анонсировала продажу туров в Южную Корею. Как рассказали URA.RU организаторы путешествия, туристам предлагается на выбор два варианта отдыха — пляжный или экскурсионный. Стоимость путевки на двоих составляет четверть миллиона рублей. Вылетать нужно из Москвы. Билет до столицы в стоимость тура не входит.

«Из Москвы есть вылеты в столицу страны Сеул или в портовый город Пусан на юге, также можно отправиться на остров Чеджу. Стоимость путевки на двоих человек на семь дней начинается от 250 тысяч рублей», — рассказали в турфирме. Для поездки кроме загранпаспорта необходимо разрешение на въезд в страну и отрицательный ПЦР-тест на COVID-19, который требуют при пересадке в Китае.

В цену путевки входит перелет из Москвы в Южную Корею с пересадкой в Китае, проживание в трехзвездочной или четырехзвездочной гостинице, завтраки, трансфер из аэропорта в отель, медицинская страховка и страховка от невыезда.

Ранее пермские турфирмы анонсировали продажу комбинированных туров на Мальдивы и ОАЭ. Путешествие будет стоить около 380 тысяч рублей за двоих.

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Пермская турфирма анонсировала продажу туров в Южную Корею. Как рассказали URA.RU организаторы путешествия, туристам предлагается на выбор два варианта отдыха — пляжный или экскурсионный. Стоимость путевки на двоих составляет четверть миллиона рублей. Вылетать нужно из Москвы. Билет до столицы в стоимость тура не входит. «Из Москвы есть вылеты в столицу страны Сеул или в портовый город Пусан на юге, также можно отправиться на остров Чеджу. Стоимость путевки на двоих человек на семь дней начинается от 250 тысяч рублей», — рассказали в турфирме. Для поездки кроме загранпаспорта необходимо разрешение на въезд в страну и отрицательный ПЦР-тест на COVID-19, который требуют при пересадке в Китае. В цену путевки входит перелет из Москвы в Южную Корею с пересадкой в Китае, проживание в трехзвездочной или четырехзвездочной гостинице, завтраки, трансфер из аэропорта в отель, медицинская страховка и страховка от невыезда. Ранее пермские турфирмы анонсировали продажу комбинированных туров на Мальдивы и ОАЭ. Путешествие будет стоить около 380 тысяч рублей за двоих.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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