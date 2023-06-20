Тамбовские власти озвучили причину взрыва на пороховом заводе

На месте пожара находятся все необходимые службы, заявил Максим Егоров
Причиной пожара на Тамбовском пороховом заводе в городе Котовск является неосторожность персонала. Об этом рассказал губернатор области Максим Егоров.
«Причина пожара — человеческий фактор. Однозначно заявляю — это не теракт», — написал Егоров в своем
Губернатор добавил, что на месте находятся все необходимые службы. Пострадавшим оказывается медицинская помощь. Производство продолжает работу, уточнил Егоров.
Ранее стало известно, что на заводе произошел взрыв. По сообщениям экстренных служб, погибло четыре человека. Пожар ликвидировали.
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