Тамбовские власти озвучили причину взрыва на пороховом заводе

Глава Тамбовской области Егоров: взрыв на пороховом заводе произошел из-за человеческого фактора
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Пожар на складах. Екатеринбург, локализация пожара, пожарные
На месте пожара находятся все необходимые службы, заявил Максим Егоров Фото:

Причиной пожара на Тамбовском пороховом заводе в городе Котовск является неосторожность персонала. Об этом рассказал губернатор области Максим Егоров.

«Причина пожара — человеческий фактор. Однозначно заявляю — это не теракт», — написал Егоров в своем telegram-канале. Также он подтвердил, что в результате взрыва есть погибшие.

Губернатор добавил, что на месте находятся все необходимые службы. Пострадавшим оказывается медицинская помощь. Производство продолжает работу, уточнил Егоров.

Ранее стало известно, что на заводе произошел взрыв. По сообщениям экстренных служб, погибло четыре человека. Пожар ликвидировали.

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Причиной пожара на Тамбовском пороховом заводе в городе Котовск является неосторожность персонала. Об этом рассказал губернатор области Максим Егоров. «Причина пожара — человеческий фактор. Однозначно заявляю — это не теракт», — написал Егоров в своем telegram-канале. Также он подтвердил, что в результате взрыва есть погибшие. Губернатор добавил, что на месте находятся все необходимые службы. Пострадавшим оказывается медицинская помощь. Производство продолжает работу, уточнил Егоров. Ранее стало известно, что на заводе произошел взрыв. По сообщениям экстренных служб, погибло четыре человека. Пожар ликвидировали.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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