Пермский губернатор Махонин посетил Северодонецк в ЛНР

20 июня 2023 в 19:30 Размер текста - 17 +

Махонин встретился с главой Северодонецка и посетил школы и детсады Фото: Сергей Шадрин © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Глава Пермского края Дмитрий Махонин с рабочим визитом посетил в Северодонецк (ЛНР). Губернатор встретился с властями города и посетил социальные объекты, которые сейчас восстанавливают, сообщает telegram-канал «Луганьмедиа». «Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин посетил Северодонецк с рабочим визитом. Целью визита является координация деятельности по восстановлению города», — сообщает telegram-канал. Вместе с мэром города Николаем Моргуновым Махонин провел совещание с чиновниками администрации и посетил местные школы, детсады, дома и другие муниципальные учреждения. Также губернатор принял участие в разгрузке гуманитарной помощи в палатке «Ридовка». Это не первый визит главы края в Луганский город. Махонин приезжал туда с рабочим визитом впервые летом 2022 года. Ранее губернатор заключил соглашение с мэром Северодонецка Моргуновым по восстановлению инфраструктуры города. На эти цели из бюджета были выделены 500 млн рублей. Спецоперация на территории Украины началась в феврале 2022 года. Ее целью является защита мирных жителей Донбасса. Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил об установлении полного контроля над Бахмутом (Артемовск) в ДНР.

Глава Пермского края Дмитрий Махонин с рабочим визитом посетил в Северодонецк (ЛНР). Губернатор встретился с властями города и посетил социальные объекты, которые сейчас восстанавливают, сообщает telegram-канал «Луганьмедиа». «Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин посетил Северодонецк с рабочим визитом. Целью визита является координация деятельности по восстановлению города», — сообщает telegram-канал. Вместе с мэром города Николаем Моргуновым Махонин провел совещание с чиновниками администрации и посетил местные школы, детсады, дома и другие муниципальные учреждения. Также губернатор принял участие в разгрузке гуманитарной помощи в палатке «Ридовка». Это не первый визит главы края в Луганский город. Махонин приезжал туда с рабочим визитом впервые летом 2022 года. Ранее губернатор заключил соглашение с мэром Северодонецка Моргуновым по восстановлению инфраструктуры города. На эти цели из бюджета были выделены 500 млн рублей. Спецоперация на территории Украины началась в феврале 2022 года. Ее целью является защита мирных жителей Донбасса. Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил об установлении полного контроля над Бахмутом (Артемовск) в ДНР.