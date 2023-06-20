Пермский губернатор Махонин посетил Северодонецк в ЛНР

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Приезд Министра труда Антона Котякова 25 августа 2020 г. Пермь., махонин дмитрий
Махонин встретился с главой Северодонецка и посетил школы и детсады Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Глава Пермского края Дмитрий Махонин с рабочим визитом посетил в Северодонецк (ЛНР). Губернатор встретился с властями города и посетил социальные объекты, которые сейчас восстанавливают, сообщает telegram-канал «Луганьмедиа».

«Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин посетил Северодонецк с рабочим визитом. Целью визита является координация деятельности по восстановлению города», — сообщает telegram-канал.

Вместе с мэром города Николаем Моргуновым Махонин провел совещание с чиновниками администрации и посетил местные школы, детсады, дома и другие муниципальные учреждения. Также губернатор принял участие в разгрузке гуманитарной помощи в палатке «Ридовка».

Это не первый визит главы края в Луганский город. Махонин приезжал туда с рабочим визитом впервые летом 2022 года. Ранее губернатор заключил соглашение с мэром Северодонецка Моргуновым по восстановлению инфраструктуры города. На эти цели из бюджета были выделены 500 млн рублей.

Спецоперация на территории Украины началась в феврале 2022 года. Ее целью является защита мирных жителей Донбасса. Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил об установлении полного контроля над Бахмутом (Артемовск) в ДНР.

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Глава Пермского края Дмитрий Махонин с рабочим визитом посетил в Северодонецк (ЛНР). Губернатор встретился с властями города и посетил социальные объекты, которые сейчас восстанавливают, сообщает telegram-канал «Луганьмедиа». «Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин посетил Северодонецк с рабочим визитом. Целью визита является координация деятельности по восстановлению города», — сообщает telegram-канал. Вместе с мэром города Николаем Моргуновым Махонин провел совещание с чиновниками администрации и посетил местные школы, детсады, дома и другие муниципальные учреждения. Также губернатор принял участие в разгрузке гуманитарной помощи в палатке «Ридовка». Это не первый визит главы края в Луганский город. Махонин приезжал туда с рабочим визитом впервые летом 2022 года. Ранее губернатор заключил соглашение с мэром Северодонецка Моргуновым по восстановлению инфраструктуры города. На эти цели из бюджета были выделены 500 млн рублей. Спецоперация на территории Украины началась в феврале 2022 года. Ее целью является защита мирных жителей Донбасса. Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил об установлении полного контроля над Бахмутом (Артемовск) в ДНР.
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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