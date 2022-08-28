28 августа 2022
27 августа 2022

Махонин рассказал о своем визите в ЛНР

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Форум Дни Пермского бизнеса 2021. Пермь, махонин дмитрий
Дмитрий Махонин встретился с пермскими волонтерами в Северодонецке Фото:
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Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в Северодонецке (ЛНР) встретился с волонтерами и принял гуманитарный груз из Прикамья. Об этом он сообщил в своем telegram-канале.

«Посетил Северодонецк. Помогаем вернуть к привычной мирной жизни этот город в Луганской Народной Республике. Встретился с нашими волонтерами, медиками, представителями правительства региона. Принял на месте очередную колонну из Прикамья с гуманитарным грузом и специализированной техникой», — рассказал Махонин. Он отметил, что местные жители высказали благодарность в адрес пермяков и предприятий, которые помогают с гуманитарной помощью.

Судя по фотографиям, которые разместил Дмитрий Махонин, вместе с ним в Северодонецк поехали герой России, вице-спикер ЗС Сергей Яшкин, а также депутат Госдумы от Пермского края Роман Водянов. С начала июля в городе работает делегация пермских министров.

Ранее URA.RU сообщало, что губернатор заключил соглашение о сотрудничестве с главой Северодонецка Николаем Моргуновым. Прикамье примет активное участие в восстановлении инфраструктуры территории. На эти цели из бюджета края планируют выделить 500 млн рублей.

Спецоперацию по прекращению восьмилетнего геноцида русских на Донбассе Россия проводит с 24 февраля. В ходе СВО страна строго соблюдает нормы гуманитарного права, подчеркивал министр обороны РФ Сергей Шойгу.

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Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в Северодонецке (ЛНР) встретился с волонтерами и принял гуманитарный груз из Прикамья. Об этом он сообщил в своем telegram-канале. «Посетил Северодонецк. Помогаем вернуть к привычной мирной жизни этот город в Луганской Народной Республике. Встретился с нашими волонтерами, медиками, представителями правительства региона. Принял на месте очередную колонну из Прикамья с гуманитарным грузом и специализированной техникой», — рассказал Махонин. Он отметил, что местные жители высказали благодарность в адрес пермяков и предприятий, которые помогают с гуманитарной помощью. Судя по фотографиям, которые разместил Дмитрий Махонин, вместе с ним в Северодонецк поехали герой России, вице-спикер ЗС Сергей Яшкин, а также депутат Госдумы от Пермского края Роман Водянов. С начала июля в городе работает делегация пермских министров. Ранее URA.RU сообщало, что губернатор заключил соглашение о сотрудничестве с главой Северодонецка Николаем Моргуновым. Прикамье примет активное участие в восстановлении инфраструктуры территории. На эти цели из бюджета края планируют выделить 500 млн рублей. Спецоперацию по прекращению восьмилетнего геноцида русских на Донбассе Россия проводит с 24 февраля. В ходе СВО страна строго соблюдает нормы гуманитарного права, подчеркивал министр обороны РФ Сергей Шойгу.
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