Dailymail: туристы с пропавшего батискафа подписали отказ от претензий в случае смерти

20 июня 2023 в 19:38 Размер текста - 17 +

Управление батискафом осуществлялось с помощью игрового контроллера, сообщает Dailymail Фото: Официальный сайт Министерство обороны РФ Туристы, чей батискаф следовал к обломкам «Титаника», перед посадкой подписали отказ от претензий в случае своей смерти. Об этом сообщает газетa Daily Mail. «Tе, кто поднимается на борт подводного аппарата, должны подписать отказ, в котором говорится: «Это экспериментальное судно не было одобрено или сертифицировано каким-либо регулирующим органом и может привести к физическим травмам, эмоциональным травмам или смерти», — говорится в материале газеты. Дэвид Пог, корреспондент CBS News Sunday, ранее участвовавший в экспедиции, рассказал, что многие комплекты батискафа выглядят «импровизированными». По его словам, управление субмариной осуществляется с помощью игрового контроллера. Батискаф с туристами отправился исследовать затонувший лайнер «Титаник» 19 июня. Спустя непродолжительное время субмарина перестала выходить на связь. URA.RU рассказывало, что известно про судно на данный момент. США запретили британской компании спасать экипаж. Уточняется, что поисковая группа до сих пор не получила разрешение на вылет к предполагаемому месту экипажа. Руководитель лаборатории глубоководных аппаратов Института океанологии РАН Анатолий Сагалевич рассказал, что аппарат не соответствовал всем требованиям безопасности, передает Life . Военный эксперт Владимир Гундаров говорил, что необходимые аппараты для спасения с глубины есть только у России и США, пишет MK.RU . Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Туристы, чей батискаф следовал к обломкам «Титаника», перед посадкой подписали отказ от претензий в случае своей смерти. Об этом сообщает газетa Daily Mail. «Tе, кто поднимается на борт подводного аппарата, должны подписать отказ, в котором говорится: «Это экспериментальное судно не было одобрено или сертифицировано каким-либо регулирующим органом и может привести к физическим травмам, эмоциональным травмам или смерти», — говорится в материале газеты. Дэвид Пог, корреспондент CBS News Sunday, ранее участвовавший в экспедиции, рассказал, что многие комплекты батискафа выглядят «импровизированными». По его словам, управление субмариной осуществляется с помощью игрового контроллера. Батискаф с туристами отправился исследовать затонувший лайнер «Титаник» 19 июня. Спустя непродолжительное время субмарина перестала выходить на связь. URA.RU рассказывало, что известно про судно на данный момент. США запретили британской компании спасать экипаж. Уточняется, что поисковая группа до сих пор не получила разрешение на вылет к предполагаемому месту экипажа. Руководитель лаборатории глубоководных аппаратов Института океанологии РАН Анатолий Сагалевич рассказал, что аппарат не соответствовал всем требованиям безопасности, передает Life. Военный эксперт Владимир Гундаров говорил, что необходимые аппараты для спасения с глубины есть только у России и США, пишет MK.RU.