Офис Зеленского упрекнул Израиль за неучастие в конфликте на Украине

20 июня 2023 в 21:23 Размер текста - 17 +

Андрей Ермак возмутился, что Израиль не предоставляет военную помощь Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак выразил недовольство, что Израиль сохраняет нейтралитет в конфликте с РФ. По его мнению, Тель-Авив должен больше оказывать помощи Киеву. «Почему Израиль сохраняет нейтралитет в войне? Иран причастен к убийствам, которые каждый день происходят на Украине», — заявил Ермак в эфире израильской радиостанции Кан . Глава офиса Зеленского утверждает, что Израиль должен помочь в защите от иранских беспилотников, которые якобы получает Россия. США и Европа неоднократно заявляли, что Иран якобы поставляет беспилотники РФ для применения их в зоне СВО. Однако Москва и Тегеран это отрицали.



Израиль ранее объявлял, что у страны нет лишних ресурсов для предоставления Украине военной помощи. Вскоре после этого Зеленский заявил, что Киев очень ждал помощи.

Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак выразил недовольство, что Израиль сохраняет нейтралитет в конфликте с РФ. По его мнению, Тель-Авив должен больше оказывать помощи Киеву. «Почему Израиль сохраняет нейтралитет в войне? Иран причастен к убийствам, которые каждый день происходят на Украине», — заявил Ермак в эфире израильской радиостанции Кан. Глава офиса Зеленского утверждает, что Израиль должен помочь в защите от иранских беспилотников, которые якобы получает Россия. США и Европа неоднократно заявляли, что Иран якобы поставляет беспилотники РФ для применения их в зоне СВО. Однако Москва и Тегеран это отрицали. Израиль ранее объявлял, что у страны нет лишних ресурсов для предоставления Украине военной помощи. Вскоре после этого Зеленский заявил, что Киев очень ждал помощи.