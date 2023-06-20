Офис Зеленского упрекнул Израиль за неучастие в конфликте на Украине

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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, ермак андрей, stock
Андрей Ермак возмутился, что Израиль не предоставляет военную помощь Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак выразил недовольство, что Израиль сохраняет нейтралитет в конфликте с РФ. По его мнению, Тель-Авив должен больше оказывать помощи Киеву.

«Почему Израиль сохраняет нейтралитет в войне? Иран причастен к убийствам, которые каждый день происходят на Украине», — заявил Ермак в эфире израильской радиостанции Кан. Глава офиса Зеленского утверждает, что Израиль должен помочь в защите от иранских беспилотников, которые якобы получает Россия.

США и Европа неоднократно заявляли, что Иран якобы поставляет беспилотники РФ для применения их в зоне СВО. Однако Москва и Тегеран это отрицали.

Израиль ранее объявлял, что у страны нет лишних ресурсов для предоставления Украине военной помощи. Вскоре после этого Зеленский заявил, что Киев очень ждал помощи.

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Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак выразил недовольство, что Израиль сохраняет нейтралитет в конфликте с РФ. По его мнению, Тель-Авив должен больше оказывать помощи Киеву. «Почему Израиль сохраняет нейтралитет в войне? Иран причастен к убийствам, которые каждый день происходят на Украине», — заявил Ермак в эфире израильской радиостанции Кан. Глава офиса Зеленского утверждает, что Израиль должен помочь в защите от иранских беспилотников, которые якобы получает Россия. США и Европа неоднократно заявляли, что Иран якобы поставляет беспилотники РФ для применения их в зоне СВО. Однако Москва и Тегеран это отрицали. Израиль ранее объявлял, что у страны нет лишних ресурсов для предоставления Украине военной помощи. Вскоре после этого Зеленский заявил, что Киев очень ждал помощи.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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