15 февраля 2023

Власти Израиля отказали Украине в военной помощи

© Служба новостей «URA.RU»
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Израиль не собирается передавать дополнительное вооружение Украине Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

У Израиля нет лишних ресурсов для предоставления Украине военной помощи, так как страна сама находится в напряженном политическом положении. Такую позицию озвучил председатель комиссии Кнессета по иностранным делам и безопасности Юлий Эдельштейн.

«Я как председатель комитета по иностранным делам и обороне что-то не слышал, что у нас есть огромное количество оружия, которым мы можем так запросто поделиться, учитывая непростую ситуацию, в которой мы находимся на юге с (палестинским исламистским движением) ХАМАСом, на севере — с (ливанской радикальной группировкой) Хезболлой. В следующем круге Иран и все такое прочее. Поэтому есть чисто практические моменты», — уточнил для RTVI Эдельштейн позицию властей.

Он также уточнил, что определенная помощь от его страны есть. «Израиль немало делает и в области гуманитарной помощи, и я думаю, что в последнее время начинает делать и больше во всем, что касается систем предупреждения и таких вещей, которые гражданскому населению помогают в случае воздушных атак или каких-то таких боевых действий», — добавил председатель. Сам он при этом считает, что Иерусалим может дать Украине еще больше, но пока этого не делает.

Ранее в интервью для URA.RU профессор кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова Вадим Евсеев рассказал, каким образом президент Украины Владимир Зеленский пытается вовлечь военных Израиля в конфликт с Россией. Израиль, в свою очередь, опасался оказывать помощь Киеву из-за своих уникальных технологий, которые они могли бы потерять. При этом украинские власти все еще требуют какую-либо поддержку от Иерусалима, в том числе и политическую.

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У Израиля нет лишних ресурсов для предоставления Украине военной помощи, так как страна сама находится в напряженном политическом положении. Такую позицию озвучил председатель комиссии Кнессета по иностранным делам и безопасности Юлий Эдельштейн. «Я как председатель комитета по иностранным делам и обороне что-то не слышал, что у нас есть огромное количество оружия, которым мы можем так запросто поделиться, учитывая непростую ситуацию, в которой мы находимся на юге с (палестинским исламистским движением) ХАМАСом, на севере — с (ливанской радикальной группировкой) Хезболлой. В следующем круге Иран и все такое прочее. Поэтому есть чисто практические моменты», — уточнил для RTVI Эдельштейн позицию властей. Он также уточнил, что определенная помощь от его страны есть. «Израиль немало делает и в области гуманитарной помощи, и я думаю, что в последнее время начинает делать и больше во всем, что касается систем предупреждения и таких вещей, которые гражданскому населению помогают в случае воздушных атак или каких-то таких боевых действий», — добавил председатель. Сам он при этом считает, что Иерусалим может дать Украине еще больше, но пока этого не делает. Ранее в интервью для URA.RU профессор кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова Вадим Евсеев рассказал, каким образом президент Украины Владимир Зеленский пытается вовлечь военных Израиля в конфликт с Россией. Израиль, в свою очередь, опасался оказывать помощь Киеву из-за своих уникальных технологий, которые они могли бы потерять. При этом украинские власти все еще требуют какую-либо поддержку от Иерусалима, в том числе и политическую.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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