Жительница Кургана получила за сгоревшую половину дома в 4 раза меньше, чем сосед

20 июня 2023 в 22:45 Размер текста - 17 +

Жительница Кургана получила за сгоревшее жилье в 4 раза меньше соседа, поскольку не успела до пожара зарегистрировать право на недвижимость Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жительнице Кургана выдали сертификат за сгоревшую половину дома, который в денежном выражении оказался в четыре раза меньше, чем у ее соседа. Об этом рассказал в своем telegram-канале юрист Петр Волосников. «Обратилась потенциальная клиентка, у нее была половина дома. Ей выдали сертификат на фиксированную сумму — 250 000 руб., а собственнику второй половины (на всякий случай уточню, вдруг не все понимают — половина, это ровно столько же!) по рыночной стоимости имущества выдали сертификат на сумму в 4 раза больше», — написал в посте Волосников. По словам юриста, женщина-погорелец имеет на руках документы о праве собственности на жилье, выданные еще до создания единого реестра прав на недвижимость. После того как жительница Кургана узнала правила выдачи сертификатов за сгоревшее жилье, она зарегистрировала право на недвижимость. Но, подчеркивает Волосников, все равно ей дали 250 тысяч рублей. «Вот с этим мы, вероятно, поспорим в суде. Если решится потенциальный клиент», — подытожил юрист. По мнению Волосникова, данный случай не единичный, таких погорельцев хватает, особенно среди пенсионеров. Глава Кургана Елена Ситникова рассказала в видеообращении на странице паблика «Правительство Курганской области» в соцсети «ВКонтакте», что все выплаты пострадавшим от майских пожаров производятся строго в соответствии с требованиями закона. По словам мэра, погорельцам предоставляется помимо выплат, еще и жилье из городского маневренного фонда, которое оперативно ремонтируется. Также Ситникова подчеркнула, что погорельцы могут обратиться в мэрию для решения жилищных проблем в индивидуальном порядке. Ранее в официальном telegram-канале областного правительства сообщалось о том, что жители Курганской области, потерявшие жилье в весенних пожарах, получили 621 сертификат. Сумма выплат составила 886 миллионов рублей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жительнице Кургана выдали сертификат за сгоревшую половину дома, который в денежном выражении оказался в четыре раза меньше, чем у ее соседа. Об этом рассказал в своем telegram-канале юрист Петр Волосников. «Обратилась потенциальная клиентка, у нее была половина дома. Ей выдали сертификат на фиксированную сумму — 250 000 руб., а собственнику второй половины (на всякий случай уточню, вдруг не все понимают — половина, это ровно столько же!) по рыночной стоимости имущества выдали сертификат на сумму в 4 раза больше», — написал в посте Волосников. По словам юриста, женщина-погорелец имеет на руках документы о праве собственности на жилье, выданные еще до создания единого реестра прав на недвижимость. После того как жительница Кургана узнала правила выдачи сертификатов за сгоревшее жилье, она зарегистрировала право на недвижимость. Но, подчеркивает Волосников, все равно ей дали 250 тысяч рублей. «Вот с этим мы, вероятно, поспорим в суде. Если решится потенциальный клиент», — подытожил юрист. По мнению Волосникова, данный случай не единичный, таких погорельцев хватает, особенно среди пенсионеров. Глава Кургана Елена Ситникова рассказала в видеообращении на странице паблика «Правительство Курганской области» в соцсети «ВКонтакте», что все выплаты пострадавшим от майских пожаров производятся строго в соответствии с требованиями закона. По словам мэра, погорельцам предоставляется помимо выплат, еще и жилье из городского маневренного фонда, которое оперативно ремонтируется. Также Ситникова подчеркнула, что погорельцы могут обратиться в мэрию для решения жилищных проблем в индивидуальном порядке. Ранее в официальном telegram-канале областного правительства сообщалось о том, что жители Курганской области, потерявшие жилье в весенних пожарах, получили 621 сертификат. Сумма выплат составила 886 миллионов рублей.