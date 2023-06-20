Байден следит за пропавшим около «Титаника» батискафом

20 июня 2023 в 23:38 Размер текста - 17 +

Джо Байден думает об экипаже на борту Фото: Official White House / Adam Schultz Президент США Джо Байден внимательно следит за событиями вокруг пропавшего подводного аппарата возле обломков «Титаника». Об этом рассказал координатор Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям США Джон Кирби. «Джо Байден внимательно следит за событиями. Все мы, включая президента, думаем об экипаже на борту, а также, несомненно, встревоженных членах семьи на берегу. И мы просто будем продолжать искать, продолжать поиски», — рассказал Кирби, слова которого приводит CNN . Он также заявил, что ВС США готовы оказать помощь в случае необходимости. Ранее стало известно о пропаже батискафа, совершавшего путешествие к обломкам затонувшего «Титаника». Бывший капитан аналогичного подводного аппарата Токтаридис выдвинул три версии произошедшего: первая заключается в разгерметизации, вторая могла быть связана с коллапсом из-за давления коллапс, а третья с пожаром.

Президент США Джо Байден внимательно следит за событиями вокруг пропавшего подводного аппарата возле обломков «Титаника». Об этом рассказал координатор Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям США Джон Кирби. «Джо Байден внимательно следит за событиями. Все мы, включая президента, думаем об экипаже на борту, а также, несомненно, встревоженных членах семьи на берегу. И мы просто будем продолжать искать, продолжать поиски», — рассказал Кирби, слова которого приводит CNN. Он также заявил, что ВС США готовы оказать помощь в случае необходимости. Ранее стало известно о пропаже батискафа, совершавшего путешествие к обломкам затонувшего «Титаника». Бывший капитан аналогичного подводного аппарата Токтаридис выдвинул три версии произошедшего: первая заключается в разгерметизации, вторая могла быть связана с коллапсом из-за давления коллапс, а третья с пожаром.