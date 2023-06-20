Экс-капитан Токтаридис выдвинул три версии случившегося с батискафом в Атлантике

20 июня 2023 в 23:15 Размер текста - 17 +

На батискафе мог произойти пожар, считает бывший капитан Фото: Официальный сайт Министерство обороны РФ Есть три версии произошедшего с батискафом в Атлантике, связь с которым была потеряна во время путешествия к обломкам «Титаника». Первая заключается в разгерметизации, второй причиной мог быть коллапс, когда подводный транспорт был разрушен под внешним давлением, третий сценарий — пожар. Такие версии выдвинул бывший капитан батискафа Костас Токтаридис. «Первый (сценарий — прим. URA.RU) — это поступление воды, что очень опасно при таком давлении, внешнее давление составляет 370 бар на глубине 3700 метров. Даже при маленькой трещине начинается течь. Второй возможный сценарий — коллапс, то есть батискаф раздавило внешним давлением. Такое происходит очень быстро. Это катастрофическое сдавливание корпуса, и он мог не выдержать. Третий сценарий… — это пожар», — рассказал Токтаридис в беседе с РИА Новости. Ранее сообщалось, что в Атлантике была потеряна связь с подводным аппаратом, совершавшим путешествие к обломкам «Титаника». На батискафе находилось 5 человек, среди которых британский миллиардер Хэмиш Хардинг, который владеет компанией Action Aviation. Согласно последним данным, у экипажа осталось кислорода на 40 часов.

Есть три версии произошедшего с батискафом в Атлантике, связь с которым была потеряна во время путешествия к обломкам «Титаника». Первая заключается в разгерметизации, второй причиной мог быть коллапс, когда подводный транспорт был разрушен под внешним давлением, третий сценарий — пожар. Такие версии выдвинул бывший капитан батискафа Костас Токтаридис. «Первый (сценарий — прим. URA.RU) — это поступление воды, что очень опасно при таком давлении, внешнее давление составляет 370 бар на глубине 3700 метров. Даже при маленькой трещине начинается течь. Второй возможный сценарий — коллапс, то есть батискаф раздавило внешним давлением. Такое происходит очень быстро. Это катастрофическое сдавливание корпуса, и он мог не выдержать. Третий сценарий… — это пожар», — рассказал Токтаридис в беседе с РИА Новости. Ранее сообщалось, что в Атлантике была потеряна связь с подводным аппаратом, совершавшим путешествие к обломкам «Титаника». На батискафе находилось 5 человек, среди которых британский миллиардер Хэмиш Хардинг, который владеет компанией Action Aviation. Согласно последним данным, у экипажа осталось кислорода на 40 часов.