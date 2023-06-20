20 июня 2023

Байден выразил гордость за признавшегося в преступлениях сына

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Президент США. stock, stock, Джо Байден
Джо Байден гордится своим сыном-преступником Фото:

Президент США Джо Байден сказал, что испытывает гордость за своего сына Хантера. Последний недавно признал свою вину в налоговых нарушениях.

«Я очень горжусь моим сыном», — ответил Байден журналистам, просивших комментарий по поводу сделки со следствием. Его слова цитирует РИА Новости.

Ранее Хантер Байден признал вину в налоговых нарушениях по двум эпизодам, передает «Царьград». Американский политик кандидат на пост губернатора штата Кентукки Джеффри Янг, в свою очередь, рассказал о том, что главной чертой Байдена является его коррумпированность. Кроме того, политик обрушился на своего коллегу с обвинениями в военных преступлениях.

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Президент США Джо Байден сказал, что испытывает гордость за своего сына Хантера. Последний недавно признал свою вину в налоговых нарушениях. «Я очень горжусь моим сыном», — ответил Байден журналистам, просивших комментарий по поводу сделки со следствием. Его слова цитирует РИА Новости. Ранее Хантер Байден признал вину в налоговых нарушениях по двум эпизодам, передает «Царьград». Американский политик кандидат на пост губернатора штата Кентукки Джеффри Янг, в свою очередь, рассказал о том, что главной чертой Байдена является его коррумпированность. Кроме того, политик обрушился на своего коллегу с обвинениями в военных преступлениях.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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