Байден выразил гордость за признавшегося в преступлениях сына

Джо Байден гордится своим сыном-преступником
Президент США Джо Байден сказал, что испытывает гордость за своего сына Хантера. Последний недавно признал свою вину в налоговых нарушениях.
«Я очень горжусь моим сыном», — ответил Байден журналистам, просивших комментарий по поводу сделки со следствием. Его слова цитирует РИА Новости.
Ранее Хантер Байден признал вину в налоговых нарушениях по двум эпизодам, передает «Царьград». Американский политик кандидат на пост губернатора штата Кентукки Джеффри Янг, в свою очередь, рассказал о том, что главной чертой Байдена является его коррумпированность. Кроме того, политик обрушился на своего коллегу с обвинениями в военных преступлениях.
Подписывайтесь на URA.RU в YouTube! Мы следим за новостями в России и мире и рассказываем их в удобном формате.
Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!