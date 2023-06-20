Байден выразил гордость за признавшегося в преступлениях сына 21 июня 2023 в 02:24 Размер текста - 17 + Джо Байден гордится своим сыном-преступником Фото: Official White House / Adam Schultz Президент США Джо Байден сказал, что испытывает гордость за своего сына Хантера. Последний недавно признал свою вину в налоговых нарушениях. «Я очень горжусь моим сыном», — ответил Байден журналистам, просивших комментарий по поводу сделки со следствием. Его слова цитирует РИА Новости. Ранее Хантер Байден признал вину в налоговых нарушениях по двум эпизодам, передает «Царьград». Американский политик кандидат на пост губернатора штата Кентукки Джеффри Янг, в свою очередь, рассказал о том, что главной чертой Байдена является его коррумпированность. Кроме того, политик обрушился на своего коллегу с обвинениями в военных преступлениях. Президент США Джо Байден сказал, что испытывает гордость за своего сына Хантера. Последний недавно признал свою вину в налоговых нарушениях. «Я очень горжусь моим сыном», — ответил Байден журналистам, просивших комментарий по поводу сделки со следствием. Его слова цитирует РИА Новости. Ранее Хантер Байден признал вину в налоговых нарушениях по двум эпизодам, передает «Царьград». Американский политик кандидат на пост губернатора штата Кентукки Джеффри Янг, в свою очередь, рассказал о том, что главной чертой Байдена является его коррумпированность. Кроме того, политик обрушился на своего коллегу с обвинениями в военных преступлениях. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям