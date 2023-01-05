Американский политик назвал главную черту Байдена

Политик Янг: главной чертой Джо Байдена является тяга к военным преступлениям

06 января 2023 в 04:20 Размер текста - 17 +

Байден является военным преступником, считает американский политик Фото: Официальный сайт президента Украины Главной чертой президента США Джо Байдена является тяга к военным преступлениям. Об этом заявил американский политик кандидат на пост губернатора штата Кентукки Джеффри Янг. «Джо Байден — убийца и военный преступник, и это — самое главное, что нужно о нем знать», — написал Янг у себя на странице в Twitter. Он также заявил, что его не заботит вопрос о том, страдает ли американский лидер деменцией или умеет произносить речи как бывший президент США Барак Обама. Байден — военный преступник, считает политик, а потому другие его черты не имеют никакого значения. Ранее американский журнал The American Thinker опубликовал материал, где была предпринята попытка доказать причастность Байдена к развязыванию конфликта на Украине. По мнению аналитиков, американский лидер пытался провоцировать развитие конфликта, чтобы отвлечь внимание мировой общественности от отмывания денег, в котором были замешаны западные политики. Кроме того, скандальный фильм про Хантера Байдена, который является сыном американского лидера, был переведен на русский язык. В нем показаны поступки семьи президента, которые моментами были сомнительны и противозаконны.

Главной чертой президента США Джо Байдена является тяга к военным преступлениям. Об этом заявил американский политик кандидат на пост губернатора штата Кентукки Джеффри Янг. «Джо Байден — убийца и военный преступник, и это — самое главное, что нужно о нем знать», — написал Янг у себя на странице в Twitter. Он также заявил, что его не заботит вопрос о том, страдает ли американский лидер деменцией или умеет произносить речи как бывший президент США Барак Обама. Байден — военный преступник, считает политик, а потому другие его черты не имеют никакого значения. Ранее американский журнал The American Thinker опубликовал материал, где была предпринята попытка доказать причастность Байдена к развязыванию конфликта на Украине. По мнению аналитиков, американский лидер пытался провоцировать развитие конфликта, чтобы отвлечь внимание мировой общественности от отмывания денег, в котором были замешаны западные политики. Кроме того, скандальный фильм про Хантера Байдена, который является сыном американского лидера, был переведен на русский язык. В нем показаны поступки семьи президента, которые моментами были сомнительны и противозаконны.