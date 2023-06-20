Пентагон поделится с ВСУ заказанными на миллиард долларов ракетами Raytheon

Пентагон сделал заказ на ракеты класса «воздух-воздух» AMRAAM у американской оборонной компании Raytheon. Ведомство планирует отдать часть арсенала Украине.
«Компания Raytheon Missiles and Defense <…> заключила контракт с твердо фиксированной ценой на сумму 1 151 111 454 долл. США на производственную партию 37 усовершенствованных ракет класса „воздух-воздух“ средней дальности (AMRAAM). Контракт включает несекретные поставки военного оборудования за границу <…> на Украину», —
После начала Россией специальной военной операции на Украине западные страны организовали поставки оружия для ВСУ. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба недавно заявил о своем неутолимом аппетите к оружию Запада.
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