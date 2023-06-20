В Новом Уренгое на выпускном выступила звезда TikTok

На выпускном в Новом Уренгое выступила звезда TikTok MIA BOYKA Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Новом Уренгое на выпускном бале состоялся концерт певицы Марии Бойко, известной также как MIA BOYKA. Звезда поделилась своими впечатлениями в социальных сетях.

«Мое выступление в Новом Уренгое закончилось. Это был выпускной. Мы очень хорошо провели время», — сказала Мария в видеосообщение, опубликованном в ее официальном telegram-канале.

В комментариях под видео подписчики певицы, побывавшие на концерте, поделились своими эмоциями. «Это было незабываемо», — написала Виктория. «Мия, это было здорово, спасибо, что приехала к нам, я получила незабываемые эмоции и уверена, что все остальные тоже», — рассказала Iikusik.

Известно, что MIA BOYKA уже не в первый раз выступает в Новом Уренгое. Ранее URA.RU сообщало, что она давала концерт в День района Коротчаево в прошлом году. На звезд из городского бюджета было потрачено 1 482 000 рублей.