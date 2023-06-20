20 июня 2023
19 июня 2023

В Новом Уренгое на выпускном выступила звезда TikTok

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Приложение «TikTok». Екатеринбург, приложение, тик ток, тикток, tiktok, tik tok
На выпускном в Новом Уренгое выступила звезда TikTok MIA BOYKA Фото:

В Новом Уренгое на выпускном бале состоялся концерт певицы Марии Бойко, известной также как MIA BOYKA. Звезда поделилась своими впечатлениями в социальных сетях.

«Мое выступление в Новом Уренгое закончилось. Это был выпускной. Мы очень хорошо провели время», — сказала Мария в видеосообщение, опубликованном в ее официальном telegram-канале.

В комментариях под видео подписчики певицы, побывавшие на концерте, поделились своими эмоциями. «Это было незабываемо», — написала Виктория. «Мия, это было здорово, спасибо, что приехала к нам, я получила незабываемые эмоции и уверена, что все остальные тоже», — рассказала Iikusik.

Известно, что MIA BOYKA уже не в первый раз выступает в Новом Уренгое. Ранее URA.RU сообщало, что она давала концерт в День района Коротчаево в прошлом году. На звезд из городского бюджета было потрачено 1 482 000 рублей.

Главные новости ЯНАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Новом Уренгое на выпускном бале состоялся концерт певицы Марии Бойко, известной также как MIA BOYKA. Звезда поделилась своими впечатлениями в социальных сетях. «Мое выступление в Новом Уренгое закончилось. Это был выпускной. Мы очень хорошо провели время», — сказала Мария в видеосообщение, опубликованном в ее официальном telegram-канале. В комментариях под видео подписчики певицы, побывавшие на концерте, поделились своими эмоциями. «Это было незабываемо», — написала Виктория. «Мия, это было здорово, спасибо, что приехала к нам, я получила незабываемые эмоции и уверена, что все остальные тоже», — рассказала Iikusik. Известно, что MIA BOYKA уже не в первый раз выступает в Новом Уренгое. Ранее URA.RU сообщало, что она давала концерт в День района Коротчаево в прошлом году. На звезд из городского бюджета было потрачено 1 482 000 рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...