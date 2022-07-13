Звезду TikTok пригласили на праздник в ЯНАО

В конце августа пройдет День Коротчаево Фото: Анна Майорова © URA.RU

Певица Мария Бойко, известная также как MIA BOYKA, выступит на День района Коротчаево (ЯНАО). На выступление столичных звезд власти потратят почти 1,5 миллиона рублей, сообщается на сайте госзакупок.

«Оказание услуг по организации и проведению концертов артистов российской эстрады в рамках мероприятий, посвященных Дню района Коротчаево. Выступление артистов: MIA BOYKA, выступление не менее 40 минут. ALEX KAFER & LERA (саксофон и вокал) — музыкальная кавер группа, выступление не менее 40 минут», — говорится в документах.

Из бюджета региона и Нового Уренгоя на эти цели выделяются 1 482 000 рублей. В стоимость входит гонорар, трансфер, питание и прочее. День района Коротчаево пройдет в последнюю субботу августа.

Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО приедут звезды TikTok. Интернет-селебрити посетят регион в рамках конкурса «ТопБлог».