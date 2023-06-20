20 июня 2023
19 июня 2023

В Кургане погорельцы получают жилье из маневренного фонда. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Курганским погорельцам дают жилье из маневренного фонда Фото:

В Кургане больше десяти семей получили жилье из маневренного фонда. Об этом рассказала глава города в видеообращении, опубликованном в паблике правительства Курганской области в соцсети «ВКонтакте».

«Семьи погорельцев заехали в маневренный жилой фонд Кургана. Жилье городские власти отремонтировали за счет средств администрации», — сообщила Ситникова.

По словам главы города, больше десяти семей погорельцев заключили договор и пользуются жильем из маневренного фонда. Кроме того, мэр Кургана подчеркнула, что жилые помещения предоставлены людям наряду с положенными выплатами.

Ранее юрист Петр Волосников рассказал в своем telegram-канале, что жительнице Кургана выдали сертификат за сгоревшую половину дома, который в денежном выражении оказался в четыре раза меньше, чем у ее соседа. По словам юриста, женщина-погорелец имеет на руках документы о праве собственности на жилье, выданные еще до создания единого реестра прав на недвижимость.

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В Кургане больше десяти семей получили жилье из маневренного фонда. Об этом рассказала глава города в видеообращении, опубликованном в паблике правительства Курганской области в соцсети «ВКонтакте». «Семьи погорельцев заехали в маневренный жилой фонд Кургана. Жилье городские власти отремонтировали за счет средств администрации», — сообщила Ситникова. По словам главы города, больше десяти семей погорельцев заключили договор и пользуются жильем из маневренного фонда. Кроме того, мэр Кургана подчеркнула, что жилые помещения предоставлены людям наряду с положенными выплатами. Ранее юрист Петр Волосников рассказал в своем telegram-канале, что жительнице Кургана выдали сертификат за сгоревшую половину дома, который в денежном выражении оказался в четыре раза меньше, чем у ее соседа. По словам юриста, женщина-погорелец имеет на руках документы о праве собственности на жилье, выданные еще до создания единого реестра прав на недвижимость.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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