В Кургане больше десяти семей получили жилье из маневренного фонда. Об этом рассказала глава города в видеообращении, опубликованном в паблике правительства Курганской области в соцсети «ВКонтакте».
«Семьи погорельцев заехали в маневренный жилой фонд Кургана. Жилье городские власти отремонтировали за счет средств администрации», — сообщила Ситникова.
По словам главы города, больше десяти семей погорельцев заключили договор и пользуются жильем из маневренного фонда. Кроме того, мэр Кургана подчеркнула, что жилые помещения предоставлены людям наряду с положенными выплатами.
Ранее юрист Петр Волосников рассказал в своем telegram-канале, что жительнице Кургана выдали сертификат за сгоревшую половину дома, который в денежном выражении оказался в четыре раза меньше, чем у ее соседа. По словам юриста, женщина-погорелец имеет на руках документы о праве собственности на жилье, выданные еще до создания единого реестра прав на недвижимость.
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