В Кургане достроят пожарную часть после вмешательства Путина

В Кургане в микрорайоне Заозерный достроят пожарную часть, которую начали возводить еще в 2012 году. Такое поручение дал президент страны Владимир Путин после совещания с членами правительства, сообщает сайт Кремля. Ранее губернатор Шумков просил главу государства выделить деньги, чтобы завершить объект.
«Рассмотреть вопрос о выделении из федерального бюджета дополнительных бюджетных ассигнований для завершения строительства и ввода в эксплуатацию объекта незавершенного строительства „Пожарная часть в Курганской области, г. Курган (строительство)“, расположенного по адресу: г. Курган, 4-й мкр-н, д. 14. Доклад — до 1 июля 2023 г. Ответственный: Мишустин М.В», — говорится на сайте правительства.
Также Путин поручил обеспечить укомплектованность пожарно-спасательных частей федеральной противопожарной службы города Кургана пожарной техникой в полном объеме. Срок исполнения — 1 сентября 2023 года. Ответственным за данное поручение поставлен министр МЧС России Александр Куренков.
Ранее URA.RU писало, что Путин поручил рассмотреть вопрос о размещении Авиалесоохраны в Курганской области. Об этом в мае главу государства попросил губернатор Шумков на фоне масштабных пожаров.
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