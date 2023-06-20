В Кургане достроят пожарную часть после вмешательства Путина

21 июня 2023 в 13:39 Размер текста - 17 +

Путин поручил выделить деньги Кургану, чтобы достроить заброшенную пожарную часть Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Весенние пожары в Курганской области 2023 В Кургане в микрорайоне Заозерный достроят пожарную часть, которую начали возводить еще в 2012 году. Такое поручение дал президент страны Владимир Путин после совещания с членами правительства, сообщает сайт Кремля. Ранее губернатор Шумков просил главу государства выделить деньги, чтобы завершить объект. «Рассмотреть вопрос о выделении из федерального бюджета дополнительных бюджетных ассигнований для завершения строительства и ввода в эксплуатацию объекта незавершенного строительства „Пожарная часть в Курганской области, г. Курган (строительство)“, расположенного по адресу: г. Курган, 4-й мкр-н, д. 14. Доклад — до 1 июля 2023 г. Ответственный: Мишустин М.В», — говорится на сайте правительства. Также Путин поручил обеспечить укомплектованность пожарно-спасательных частей федеральной противопожарной службы города Кургана пожарной техникой в полном объеме. Срок исполнения — 1 сентября 2023 года. Ответственным за данное поручение поставлен министр МЧС России Александр Куренков. Ранее URA.RU писало, что Путин поручил рассмотреть вопрос о размещении Авиалесоохраны в Курганской области. Об этом в мае главу государства попросил губернатор Шумков на фоне масштабных пожаров.

В Кургане в микрорайоне Заозерный достроят пожарную часть, которую начали возводить еще в 2012 году. Такое поручение дал президент страны Владимир Путин после совещания с членами правительства, сообщает сайт Кремля. Ранее губернатор Шумков просил главу государства выделить деньги, чтобы завершить объект. «Рассмотреть вопрос о выделении из федерального бюджета дополнительных бюджетных ассигнований для завершения строительства и ввода в эксплуатацию объекта незавершенного строительства „Пожарная часть в Курганской области, г. Курган (строительство)“, расположенного по адресу: г. Курган, 4-й мкр-н, д. 14. Доклад — до 1 июля 2023 г. Ответственный: Мишустин М.В», — говорится на сайте правительства. Также Путин поручил обеспечить укомплектованность пожарно-спасательных частей федеральной противопожарной службы города Кургана пожарной техникой в полном объеме. Срок исполнения — 1 сентября 2023 года. Ответственным за данное поручение поставлен министр МЧС России Александр Куренков. Ранее URA.RU писало, что Путин поручил рассмотреть вопрос о размещении Авиалесоохраны в Курганской области. Об этом в мае главу государства попросил губернатор Шумков на фоне масштабных пожаров.