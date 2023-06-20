20 июня 2023

Путин поручил рассмотреть размещение Авиалесоохраны в Курганской области

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Открытая лицензия на 29.07.2015. Лесной пожар, огонь, авиалесоохрана
В Курганской области планируют разместить группировку Авиалесоохраны Фото:
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Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть вопрос о создании в Курганской области подразделения авиалесоохраны. Данная информация появилась на сайте Кремля.

«Рассмотреть вопрос о размещении на территориях Курганской и Свердловской областей подразделений федерального бюджетного учреждения «Центральная база авиационной охраны лесов «Авиалесоохрана»», — говорится в перечне поручений на сайте главы государства. Данная мера призвана помочь курганским властям усилить охрану лесов.

Доклад президенту о такой возможности необходимо будет предоставить до 1 сентября. Поручение появилось по итогам совещания с членами правительства 17 мая.

Ранее URA.RU сообщало, что курганский губернатора Шумков загрузил президента Путина предложениями во время совещания правительства. В том числе, он напомнил о просьбе создания группировки Авиалесоохраны в регионе для предотвращения лесных пожаров.

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Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть вопрос о создании в Курганской области подразделения авиалесоохраны. Данная информация появилась на сайте Кремля. «Рассмотреть вопрос о размещении на территориях Курганской и Свердловской областей подразделений федерального бюджетного учреждения «Центральная база авиационной охраны лесов «Авиалесоохрана»», — говорится в перечне поручений на сайте главы государства. Данная мера призвана помочь курганским властям усилить охрану лесов. Доклад президенту о такой возможности необходимо будет предоставить до 1 сентября. Поручение появилось по итогам совещания с членами правительства 17 мая. Ранее URA.RU сообщало, что курганский губернатора Шумков загрузил президента Путина предложениями во время совещания правительства. В том числе, он напомнил о просьбе создания группировки Авиалесоохраны в регионе для предотвращения лесных пожаров.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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