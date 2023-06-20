Путин поручил рассмотреть размещение Авиалесоохраны в Курганской области

Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть вопрос о создании в Курганской области подразделения авиалесоохраны. Данная информация появилась на сайте Кремля.
«Рассмотреть вопрос о размещении на территориях Курганской и Свердловской областей подразделений федерального бюджетного учреждения «Центральная база авиационной охраны лесов «Авиалесоохрана»», — говорится в перечне поручений на сайте главы государства. Данная мера призвана помочь курганским властям усилить охрану лесов.
Доклад президенту о такой возможности необходимо будет предоставить до 1 сентября. Поручение появилось по итогам совещания с членами правительства 17 мая.
Ранее URA.RU сообщало, что курганский губернатора Шумков загрузил президента Путина предложениями во время совещания правительства. В том числе, он напомнил о просьбе создания группировки Авиалесоохраны в регионе для предотвращения лесных пожаров.
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