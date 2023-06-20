Путин поручил рассмотреть размещение Авиалесоохраны в Курганской области

21 июня 2023 в 13:26 Размер текста - 17 +

В Курганской области планируют разместить группировку Авиалесоохраны Фото: aviales.ru новость из сюжета Весенние пожары в Курганской области 2023 Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть вопрос о создании в Курганской области подразделения авиалесоохраны. Данная информация появилась на сайте Кремля. «Рассмотреть вопрос о размещении на территориях Курганской и Свердловской областей подразделений федерального бюджетного учреждения «Центральная база авиационной охраны лесов «Авиалесоохрана»», — говорится в перечне поручений на сайте главы государства. Данная мера призвана помочь курганским властям усилить охрану лесов. Доклад президенту о такой возможности необходимо будет предоставить до 1 сентября. Поручение появилось по итогам совещания с членами правительства 17 мая. Ранее URA.RU сообщало, что курганский губернатора Шумков загрузил президента Путина предложениями во время совещания правительства. В том числе, он напомнил о просьбе создания группировки Авиалесоохраны в регионе для предотвращения лесных пожаров.

Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть вопрос о создании в Курганской области подразделения авиалесоохраны. Данная информация появилась на сайте Кремля. «Рассмотреть вопрос о размещении на территориях Курганской и Свердловской областей подразделений федерального бюджетного учреждения «Центральная база авиационной охраны лесов «Авиалесоохрана»», — говорится в перечне поручений на сайте главы государства. Данная мера призвана помочь курганским властям усилить охрану лесов. Доклад президенту о такой возможности необходимо будет предоставить до 1 сентября. Поручение появилось по итогам совещания с членами правительства 17 мая. Ранее URA.RU сообщало, что курганский губернатора Шумков загрузил президента Путина предложениями во время совещания правительства. В том числе, он напомнил о просьбе создания группировки Авиалесоохраны в регионе для предотвращения лесных пожаров.