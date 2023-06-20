В ЯНАО спортшкола заплатит полмиллиона за травму ребенка

Спортшкола Муравленко заплатит семилетней девочке полмиллиона рублей за травму на скалодроме Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Муравленко (ЯНАО) спортшкола заплатит полмиллиона рублей за причинение физических и нравственных страданий семилетней девочке. Она получила травму в ходе тренировки по скалолазанию в ноябре 2022 года, сообщает пресс-служба окружной прокуратуры.

«В ходе тренировочных занятий по скалолазанию в ноябре прошлого года, в результате ненадлежащего исполнения тренером профессиональных обязанностей, девочка получила тяжкий вред здоровью. В связи с причинением несовершеннолетней физических и нравственных страданий прокуратурой города направлен иск в суд о взыскании со спортивной школы в пользу ребенка компенсации морального вреда в размере 500 тысяч рублей, судом требования прокурора полностью удовлетворены», — сообщает пресс-служба прокуратуры ЯНАО на официальном сайте.

Тренер, допустивший травму ребенка в ходе спортивных занятий, признан виновным по статье 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, если они повлекли по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью». Он лишен права заниматься преподавательской деятельностью на полтора года и заплатит 360 тысяч рублей в виде штрафа в пользу государства.

Ранее URA.RU рассказало, что в ноябре 2022 года на скалодроме в спортшколе Муравленко девочка получила травму позвоночника. Директор назвал инцидент несчастным случаем и сообщил корреспонденту агентства, что инструктор скалодрома стоял у истоков открытия секции в 2019 году и был опытным тренером.