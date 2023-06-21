Марочко: ВСУ при наступлении потеряли несколько ключевых позиций

21 июня 2023 в 09:44 Размер текста - 17 +

ВСУ утратили ряд значимых позиций в ходе своего наступления, сказал Андрей Марочко Фото: Официальный портал Киева новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины (ВСУ) при попытках наступления утратили несколько ключевых позиций вместо того, чтобы занять новые рубежи. Такое заявление сделал военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко. «Вместо занятия новых рубежей он утратил несколько ключевых позиций, которые занимал на протяжении длительного времени», — заявил Андрей Марочко, описывая наступление ВСУ на купянском направлении. Его слова приводит РИА Новости. Он также подчеркнул, что Киеву так и не удалось успешно реализовать свои атаки. ВСУ начали наступление 4 июня. Однако за все время операции Киев так и не добился значимых успехов. Так, стало известно, что накануне армия России выбила украинские подразделения из передовых позиций в районе Орехово в Запорожской области, передает Nation News. Недавно министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что за две недели российская армия успешно отбила 263 атаки ВСУ.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) при попытках наступления утратили несколько ключевых позиций вместо того, чтобы занять новые рубежи. Такое заявление сделал военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко. «Вместо занятия новых рубежей он утратил несколько ключевых позиций, которые занимал на протяжении длительного времени», — заявил Андрей Марочко, описывая наступление ВСУ на купянском направлении. Его слова приводит РИА Новости. Он также подчеркнул, что Киеву так и не удалось успешно реализовать свои атаки. ВСУ начали наступление 4 июня. Однако за все время операции Киев так и не добился значимых успехов. Так, стало известно, что накануне армия России выбила украинские подразделения из передовых позиций в районе Орехово в Запорожской области, передает Nation News. Недавно министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что за две недели российская армия успешно отбила 263 атаки ВСУ.