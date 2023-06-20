Шойгу: ВСУ пытались атаковать российские войска 263 раза

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу.stock, шойгу сергей, stock
Все атаки ВСУ были отбиты, отметил Сергей Шойгу Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины с четвертого июня атаковали позиции российских войск 263 раза, однако все они были отражены. Такое заявление сделал Министр обороны РФ Сергей Шойгу.

«С четвертого июня ВСУ предприняли 263 атаки позиций российских войск», — сообщил Шойгу во время вступительного слова на заседании Коллегии Минобороны России. Он отметил, что благодаря работе ВС РФ все атаки были отбиты, и противник не достиг своих целей.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил о начале контрнаступления ВСУ. Он также отметил большие потери в войсках Украины.

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Вооруженные силы Украины с четвертого июня атаковали позиции российских войск 263 раза, однако все они были отражены. Такое заявление сделал Министр обороны РФ Сергей Шойгу. «С четвертого июня ВСУ предприняли 263 атаки позиций российских войск», — сообщил Шойгу во время вступительного слова на заседании Коллегии Минобороны России. Он отметил, что благодаря работе ВС РФ все атаки были отбиты, и противник не достиг своих целей. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил о начале контрнаступления ВСУ. Он также отметил большие потери в войсках Украины.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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