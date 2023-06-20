Шойгу: ВСУ пытались атаковать российские войска 263 раза

Все атаки ВСУ были отбиты, отметил Сергей Шойгу
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Вооруженные силы Украины с четвертого июня атаковали позиции российских войск 263 раза, однако все они были отражены. Такое заявление сделал Министр обороны РФ Сергей Шойгу.
«С четвертого июня ВСУ предприняли 263 атаки позиций российских войск», —
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил о начале контрнаступления ВСУ. Он также отметил большие потери в войсках Украины.
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