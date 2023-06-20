Семья с детьми из Кургана добивается выплаты в 100 тысяч за сгоревшую дачу. Фото

21 июня 2023 в 19:15 Размер текста - 17 +

Курганцы остались без своего жилья из-за пожаров (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова новость из сюжета Весенние пожары в Курганской области 2023 Семья, проживающая в садоводстве «Исток» в Кургане, не может добиться выплат за сгоревший в масштабном пожаре 7 мая дом. Им выплатили только материальную помощь по 10 тысяч рублей на каждого члена семьи. О проблемах с выплатами корреспонденту URA.RU сообщила жительница сгоревшего дома Виктория Козенкова. Власти при этом заявляют, что все погорельцы получили положенные им средства. «У нас сгорела дача, мы ее купили год назад, документов не было на дом нового образца. Подали документы в администрацию [на выплату в 100 тысяч рублей], но ответа нет. Выплатили только по 10 тысяч на человека. Мы и не претендовали на сертификат, думали что хоть за садовый дом заплатят. Дом восстановлению не подлежит, только под снос», — поделилась с URA.RU пострадавшая от пожаров жительница. Сначала 10 тысяч рублей получил собственник дачи — супруг жительницы. Через две недели Козенкова узнала, что деньги смогут получить все члены семьи. В итоге погорельцам выплатили около 40 тысяч рублей. Женщина отметила, что семья приобрела этот дом, чтобы иметь собственное жилье. После покупки жилья супруги сделали ремонт и провели свет. Они с мужем планировали оформить строение как жилой дом, но, по ее словам, не успели это сделать. Муж Козенковой обращался в администрацию города, однако ответ так и не поступил. Между тем жители обвиняют курганских чиновников в том, что земли на территории садоводства были не опаханы, что создавало повышенную опасность в период пожара. Также в населенном пункте, по словам жителей, не скошена трава. Корреспондент URA.RU направила запрос в мэрию Кургана. По словам представителей администрации. у собственника оформлено право собственности только на земельный участок в СНТ, по данным ЕГРН (Единый госреестр недвижимости — прим. URA.RU) на данном участке не зарегистрирован дом. Потому выплаты за утраченное имущество, дачный дом, этим гражданам осуществлены быть не могут. Губернатор Курганской области Вадим Шумков ранее сообщил в своем telegram-канале, что все погорельцы получили положенные им выплаты. По его словам, многие пострадавшие уже приобрели новое жилье. При этом остались единичные проблемные случаи, решение по которым будет принимать спецкомиссия. Согласно постановлению правительства Курганской области, пострадавшие от весенних пожаров в регионе получат по 10 тысяч рублей. За полностью сгоревшее жилье погорельцам выплатят по 50 тысяч рублей. За потерю единственной недвижимости дают жилищный сертификат. Пострадавшие, которые имели дачный дом с регистрацией, могут получить 100 тысяч рублей. Ранее URA.RU писало, что курганский пенсионер-погорелец не может получить деньги по жилищному сертификату. Житель города потерял в пожаре свое единственное жилье. Позднее ему пришел ответ с отказом в выплатах. Однако есть и положительные моменты. Житель сгоревшего микрорайона Смолино, который был вынужден жить в будке для собаки, получил материальную помощь. Курганцы пытаются добиться минимальных выплат за сгоревшее жилье Фото: читатель URA.RU Сгоревшее жилье у курганцев не подлежит восстановлению Фото: читатель URA.RU Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Семья, проживающая в садоводстве «Исток» в Кургане, не может добиться выплат за сгоревший в масштабном пожаре 7 мая дом. Им выплатили только материальную помощь по 10 тысяч рублей на каждого члена семьи. О проблемах с выплатами корреспонденту URA.RU сообщила жительница сгоревшего дома Виктория Козенкова. Власти при этом заявляют, что все погорельцы получили положенные им средства. «У нас сгорела дача, мы ее купили год назад, документов не было на дом нового образца. Подали документы в администрацию [на выплату в 100 тысяч рублей], но ответа нет. Выплатили только по 10 тысяч на человека. Мы и не претендовали на сертификат, думали что хоть за садовый дом заплатят. Дом восстановлению не подлежит, только под снос», — поделилась с URA.RU пострадавшая от пожаров жительница. Сначала 10 тысяч рублей получил собственник дачи — супруг жительницы. Через две недели Козенкова узнала, что деньги смогут получить все члены семьи. В итоге погорельцам выплатили около 40 тысяч рублей. Женщина отметила, что семья приобрела этот дом, чтобы иметь собственное жилье. После покупки жилья супруги сделали ремонт и провели свет. Они с мужем планировали оформить строение как жилой дом, но, по ее словам, не успели это сделать. Муж Козенковой обращался в администрацию города, однако ответ так и не поступил. Между тем жители обвиняют курганских чиновников в том, что земли на территории садоводства были не опаханы, что создавало повышенную опасность в период пожара. Также в населенном пункте, по словам жителей, не скошена трава. Корреспондент URA.RU направила запрос в мэрию Кургана. По словам представителей администрации. у собственника оформлено право собственности только на земельный участок в СНТ, по данным ЕГРН (Единый госреестр недвижимости — прим. URA.RU) на данном участке не зарегистрирован дом. Потому выплаты за утраченное имущество, дачный дом, этим гражданам осуществлены быть не могут. Губернатор Курганской области Вадим Шумков ранее сообщил в своем telegram-канале, что все погорельцы получили положенные им выплаты. По его словам, многие пострадавшие уже приобрели новое жилье. При этом остались единичные проблемные случаи, решение по которым будет принимать спецкомиссия. Согласно постановлению правительства Курганской области, пострадавшие от весенних пожаров в регионе получат по 10 тысяч рублей. За полностью сгоревшее жилье погорельцам выплатят по 50 тысяч рублей. За потерю единственной недвижимости дают жилищный сертификат. Пострадавшие, которые имели дачный дом с регистрацией, могут получить 100 тысяч рублей. Ранее URA.RU писало, что курганский пенсионер-погорелец не может получить деньги по жилищному сертификату. Житель города потерял в пожаре свое единственное жилье. Позднее ему пришел ответ с отказом в выплатах. Однако есть и положительные моменты. Житель сгоревшего микрорайона Смолино, который был вынужден жить в будке для собаки, получил материальную помощь.