Курганский погорелец из Смолино жил в вольере для собаки. Видео

20 июня 2023 в 15:14 Размер текста - 17 +

Дом пенсионера сгорел 7 мая Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Весенние пожары в Курганской области 2023 Пенсионер из поселка Смолино в Курганской области, у которого в начале мая сгорел дом, жил в бывшем вольере для собаки. Об этом рассказала его дочь. «Живет он фактически все время в этой будке. Это бывший вольер нашей собаки. Дедушка не может жить у меня, я его дочь, потому что мой дом тоже сгорел в этом поселке», — рассказала дочь мужчины Людмила представителям telegram-канала Ural Mash. По словам женщины, пенсионеру регулярно звонили представители соцзащиты. Сам пенсионер объяснил сотруднику издания, что ему не озвучивали причину, по которой не выдавали сертификат на покупку жилья. В группе властей в соцсети «ВКонтакте» «Объясняем. Курганская область» указано, что мужчине предлагали жить в пункте временного размещения и отдохнуть в санатории, но тот отказался, сказав, что живет в квартире у внучки. «По информации администрации города Кургана жителю поселка Смолино 19 июня оформлен, а 20 июня выдан жилищный сертификат на 1,9 млн рублей. Заявление было подано от дочери, у которой есть доверенность на действия в интересах отца, а не от гражданина. Для оформления сертификата потребовались дополнительные запросы, что потребовало времени. Дочери жилищный сертификат уже выдан», — указано в группе. Ранее стало известно, что другой житель Кургана не мог получить выплаты по жилищному сертификату. Мужчина объяснял URA.RU, что получил только 450 тысяч рублей. При этом двухэтажный дом в СНТ «Нива» был его единственным жильем. Представители власти объясняли, что ему полагалась выплата в размере 300 тысяч рублей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Пенсионер из поселка Смолино в Курганской области, у которого в начале мая сгорел дом, жил в бывшем вольере для собаки. Об этом рассказала его дочь. «Живет он фактически все время в этой будке. Это бывший вольер нашей собаки. Дедушка не может жить у меня, я его дочь, потому что мой дом тоже сгорел в этом поселке», — рассказала дочь мужчины Людмила представителям telegram-канала Ural Mash. По словам женщины, пенсионеру регулярно звонили представители соцзащиты. Сам пенсионер объяснил сотруднику издания, что ему не озвучивали причину, по которой не выдавали сертификат на покупку жилья. В группе властей в соцсети «ВКонтакте» «Объясняем. Курганская область» указано, что мужчине предлагали жить в пункте временного размещения и отдохнуть в санатории, но тот отказался, сказав, что живет в квартире у внучки. «По информации администрации города Кургана жителю поселка Смолино 19 июня оформлен, а 20 июня выдан жилищный сертификат на 1,9 млн рублей. Заявление было подано от дочери, у которой есть доверенность на действия в интересах отца, а не от гражданина. Для оформления сертификата потребовались дополнительные запросы, что потребовало времени. Дочери жилищный сертификат уже выдан», — указано в группе. Ранее стало известно, что другой житель Кургана не мог получить выплаты по жилищному сертификату. Мужчина объяснял URA.RU, что получил только 450 тысяч рублей. При этом двухэтажный дом в СНТ «Нива» был его единственным жильем. Представители власти объясняли, что ему полагалась выплата в размере 300 тысяч рублей.