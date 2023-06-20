В Китае начали продавать знаменитый екатеринбургский майонез

Граждане Китая и Туркменистана оказались большими любителями екатеринбургского майонеза ЕЖК (Екатеринбургский «Жировой Комбинат»). В эти страны уже отправлено около 25 тонн соуса. Об этом URA.RU сообщили в отделе по связям с общественностью Уральского таможенного управления (УТУ).
«С этого года уральский майонез впервые экспортируется в Китай и Туркменистан. Суммарно им уже отправлено порядка 25 тонн. При этом Германия, Молдова, США и Узбекистан приостановили закупку этого знаменитого на весь мир соуса», — заявил начальник УТУ Алексей Фролов.
Также уральский майонез пришелся по душе жителям Казахстана и Азербайджана. Поставки осуществляются и в Армению, Беларусь, Израиль, Киргизию, Монголию, Таджикистан.
Ранее бойцы российской армии, участвующие в спецоперации, попросили у волонтеров майонез. Речь шла о майонезе ЕЖК. Весной 2023 года в зону спецоперации доставили более двухсот коробок с легендарным уральским соусом.
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