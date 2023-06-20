20 июня 2023

В Китае начали продавать знаменитый екатеринбургский майонез

Екатеринбургский майонез ЕЖК впервые появился на прилавках Китая и Туркменистана
© Служба новостей «URA.RU»
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Проверка в "Карусели". Екатеринбург, майонез
Пока закупку знаменитого майонеза приостановили Германия, Молодова и США Фото:

Граждане Китая и Туркменистана оказались большими любителями екатеринбургского майонеза ЕЖК (Екатеринбургский «Жировой Комбинат»). В эти страны уже отправлено около 25 тонн соуса. Об этом URA.RU сообщили в отделе по связям с общественностью Уральского таможенного управления (УТУ).

«С этого года уральский майонез впервые экспортируется в Китай и Туркменистан. Суммарно им уже отправлено порядка 25 тонн. При этом Германия, Молдова, США и Узбекистан приостановили закупку этого знаменитого на весь мир соуса», — заявил начальник УТУ Алексей Фролов.

Также уральский майонез пришелся по душе жителям Казахстана и Азербайджана. Поставки осуществляются и в Армению, Беларусь, Израиль, Киргизию, Монголию, Таджикистан.

Ранее бойцы российской армии, участвующие в спецоперации, попросили у волонтеров майонез. Речь шла о майонезе ЕЖК. Весной 2023 года в зону спецоперации доставили более двухсот коробок с легендарным уральским соусом.

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Граждане Китая и Туркменистана оказались большими любителями екатеринбургского майонеза ЕЖК (Екатеринбургский «Жировой Комбинат»). В эти страны уже отправлено около 25 тонн соуса. Об этом URA.RU сообщили в отделе по связям с общественностью Уральского таможенного управления (УТУ). «С этого года уральский майонез впервые экспортируется в Китай и Туркменистан. Суммарно им уже отправлено порядка 25 тонн. При этом Германия, Молдова, США и Узбекистан приостановили закупку этого знаменитого на весь мир соуса», — заявил начальник УТУ Алексей Фролов. Также уральский майонез пришелся по душе жителям Казахстана и Азербайджана. Поставки осуществляются и в Армению, Беларусь, Израиль, Киргизию, Монголию, Таджикистан. Ранее бойцы российской армии, участвующие в спецоперации, попросили у волонтеров майонез. Речь шла о майонезе ЕЖК. Весной 2023 года в зону спецоперации доставили более двухсот коробок с легендарным уральским соусом.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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