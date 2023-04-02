02 апреля 2023

Участники СВО попросили у волонтеров легендарный уральский майонез

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Бойцы российской армии попросили у волонтеров майонез «ЕЖК» Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Бойцы российской армии, участвующие в спецоперации, попросили у волонтеров майонез. Речь идет о майонезе «ЕЖК» (Екатеринбургский «Жировой Комбинат»). В зону спецоперации доставят более двухсот коробок с легендарным уральским соусом.

«С утра начали погрузку нашей фуры с гуманитаркой, оборудованием и личными посылками для парней на СВО. На точку сбора доставили посылки от женщин из Полевского, завезли часть спец. оборудования для разведки. На месте уже ирбитские спальники, генераторы, сгущенка, вода и более двух сотен коробок с майонезом „ЕЖК“. Парни его особенно просили. На подходе посылки от „Добровольцев Урала“, а также из Асбеста, Сухого Лога и те, что привезли мне в общественную приемную в Екатеринбурге. Завтра утром — в путь. Отдельно отмечу значимую поддержку компании „ФОРЭС“ в формировании нашего очередного рейса на СВО», — написал Иванов в своем telegram-канале.

Ранее URA.RU писало, что свердловчане объявили гуманитарную спецоперацию в Донбасс. Жители Слободо-Туринского района собрали фура с посылками, которая отправится на СВО 4 апреля.

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Бойцы российской армии, участвующие в спецоперации, попросили у волонтеров майонез. Речь идет о майонезе «ЕЖК» (Екатеринбургский «Жировой Комбинат»). В зону спецоперации доставят более двухсот коробок с легендарным уральским соусом. «С утра начали погрузку нашей фуры с гуманитаркой, оборудованием и личными посылками для парней на СВО. На точку сбора доставили посылки от женщин из Полевского, завезли часть спец. оборудования для разведки. На месте уже ирбитские спальники, генераторы, сгущенка, вода и более двух сотен коробок с майонезом „ЕЖК“. Парни его особенно просили. На подходе посылки от „Добровольцев Урала“, а также из Асбеста, Сухого Лога и те, что привезли мне в общественную приемную в Екатеринбурге. Завтра утром — в путь. Отдельно отмечу значимую поддержку компании „ФОРЭС“ в формировании нашего очередного рейса на СВО», — написал Иванов в своем telegram-канале. Ранее URA.RU писало, что свердловчане объявили гуманитарную спецоперацию в Донбасс. Жители Слободо-Туринского района собрали фура с посылками, которая отправится на СВО 4 апреля.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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