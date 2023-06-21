Экс-министр безопасности ДНР объяснил, как удается сдержать наступление ВСУ на юге

Экс-министр безопасности ДНР Пинчук: российские линии обороны сдерживают наступление ВСУ

21 июня 2023 в 12:27 Размер текста - 17 +

На запорожском направлении у России три сильные линии обороны, отметил Андрей Пинчук Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Наступление ВСУ на запорожском, южном, направлении сдерживается сильными линиями российской обороны. Их всего три, основная — «линия генерала Суровикина» (Сергей Суровикин, замкомандующего Объединенной группировкой российских войск на Украине, генерал армии), до нее украинская армия пока не может дойти, отметил в беседе с URA.RU исполнительный директор «Союза добровольцев Донбасса», первый министр государственной безопасности ДНР (2014—2015 год), Герой ДНР, полковник запаса Андрей Пинчук. «Весь оперативно-стратегический замысел на запорожском направлении сводится к разрезанию наших позиций по направлению Токмак, Мелитополь, Энергодар и все, что там прилегает. Основная наша линия обороны — так называемая „линия Суровикина“. До нее еще бои не дошли, поэтому все действия расположены на первой, второй линии, не на третьей. Так что с точки зрения замысла Генштаба РФ, фронт держится. Держится успешно», — объяснил Андрей Пинчук. Полковник запаса подчеркнул, что все населенные пункты, что берут ВСУ, находятся в зоне дальних боевых действий, поэтому не имеют большого значения. «То ли пять, то ли семь сел они взяли под свой контроль. Но они находятся в зоне дальних передовых позиций. Они очень далеко расположены по отношению к основным. В критическом состоянии фронт может быть только если боевые действия будут идти непосредственно на позиции „линии Суровикина“. Пока этого не происходит», — подчеркнул Пинчук. Ранее экс-глава внешней разведки Эстонии Райнер Сакс заявил, что укрепления РФ не дали провести Украине успешное контрнаступление. По мнению авторов telegram-канала «Военная хроника», атаки ВСУ с начала июня были отбиты благодаря, в том числе, «линии Суровикина», возводимой почти восемь месяцев. Первыми этот термин в прошлом году ввели британские СМИ, когда генерал Сергей Суровикин, командующий войсками на СВО, выстраивал линии обороны, состоящие из десятка укрепленных огневых рубежей с обширными минными полями и инженерными заграждениями. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Наступление ВСУ на запорожском, южном, направлении сдерживается сильными линиями российской обороны. Их всего три, основная — «линия генерала Суровикина» (Сергей Суровикин, замкомандующего Объединенной группировкой российских войск на Украине, генерал армии), до нее украинская армия пока не может дойти, отметил в беседе с URA.RU исполнительный директор «Союза добровольцев Донбасса», первый министр государственной безопасности ДНР (2014—2015 год), Герой ДНР, полковник запаса Андрей Пинчук. «Весь оперативно-стратегический замысел на запорожском направлении сводится к разрезанию наших позиций по направлению Токмак, Мелитополь, Энергодар и все, что там прилегает. Основная наша линия обороны — так называемая „линия Суровикина“. До нее еще бои не дошли, поэтому все действия расположены на первой, второй линии, не на третьей. Так что с точки зрения замысла Генштаба РФ, фронт держится. Держится успешно», — объяснил Андрей Пинчук. Полковник запаса подчеркнул, что все населенные пункты, что берут ВСУ, находятся в зоне дальних боевых действий, поэтому не имеют большого значения. «То ли пять, то ли семь сел они взяли под свой контроль. Но они находятся в зоне дальних передовых позиций. Они очень далеко расположены по отношению к основным. В критическом состоянии фронт может быть только если боевые действия будут идти непосредственно на позиции „линии Суровикина“. Пока этого не происходит», — подчеркнул Пинчук. Ранее экс-глава внешней разведки Эстонии Райнер Сакс заявил, что укрепления РФ не дали провести Украине успешное контрнаступление. По мнению авторов telegram-канала «Военная хроника», атаки ВСУ с начала июня были отбиты благодаря, в том числе, «линии Суровикина», возводимой почти восемь месяцев. Первыми этот термин в прошлом году ввели британские СМИ, когда генерал Сергей Суровикин, командующий войсками на СВО, выстраивал линии обороны, состоящие из десятка укрепленных огневых рубежей с обширными минными полями и инженерными заграждениями.