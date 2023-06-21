Китай обвинил Байдена в провокации из-за оскорбления Си Цзиньпина

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Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзинь Пин на встрече во время совместного заявления в Кремле. Москва, си цзиньпин
В МИД КНР выразили Байдену протест Фото:

Слова президента США Джо Байдена о лидере Китая Си Цзиньпине являются провокацией. Об этом заявили в МИД Китая, комментируя высказывания лидера США.

«Высказывания американской стороны безответственны, нарушают дипломатический этикет и являются открытой политической провокацией», — передает РИА Новости заявление МИД КНР. Там также выразили Байдену протест.

Ранее сообщалось, что Байден обозвал главу КНР Си Цзиньпина диктатором. Он добавил, что Си был обескуражен, когда США обнаружили над своим воздушным пространством китайские аэростаты и сбили их, поскольку не знал об этой миссии.

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Слова президента США Джо Байдена о лидере Китая Си Цзиньпине являются провокацией. Об этом заявили в МИД Китая, комментируя высказывания лидера США. «Высказывания американской стороны безответственны, нарушают дипломатический этикет и являются открытой политической провокацией», — передает РИА Новости заявление МИД КНР. Там также выразили Байдену протест. Ранее сообщалось, что Байден обозвал главу КНР Си Цзиньпина диктатором. Он добавил, что Си был обескуражен, когда США обнаружили над своим воздушным пространством китайские аэростаты и сбили их, поскольку не знал об этой миссии.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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