20 июня 2023

Reuters: Байден обозвал Си Цзиньпина диктатором

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Джон Кирби. Джо Байден. Блинкен. stock, stock, Джо Байден
Байден высказал, что думает о китайском лидере Фото:

Президент США Джо Байден назвал китайского лидера Си Цзиньпина диктатором. Об этом рассказали в СМИ.

«Причина, по которой Си Цзиньпин очень расстроился из-за того, что я сбил этот воздушный шар <…> заключалась в том, что он не знал, что он там был. Это большое смущение для диктаторов. Когда они не знали, что произошло», — заявил Байден, его слова приводит агентство Reuters.

Ранее Соединенные Штаты сбили китайский аэростат, оказавшийся в их воздушном пространстве. Си Цзиньпин, однако, после этого высказывался за стабильные и надежные отношения между двумя странами.

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Президент США Джо Байден назвал китайского лидера Си Цзиньпина диктатором. Об этом рассказали в СМИ. «Причина, по которой Си Цзиньпин очень расстроился из-за того, что я сбил этот воздушный шар <…> заключалась в том, что он не знал, что он там был. Это большое смущение для диктаторов. Когда они не знали, что произошло», — заявил Байден, его слова приводит агентство Reuters. Ранее Соединенные Штаты сбили китайский аэростат, оказавшийся в их воздушном пространстве. Си Цзиньпин, однако, после этого высказывался за стабильные и надежные отношения между двумя странами.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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