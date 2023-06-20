Reuters: Байден обозвал Си Цзиньпина диктатором

Байден высказал, что думает о китайском лидере
Президент США Джо Байден назвал китайского лидера Си Цзиньпина диктатором. Об этом рассказали в СМИ.
«Причина, по которой Си Цзиньпин очень расстроился из-за того, что я сбил этот воздушный шар <…> заключалась в том, что он не знал, что он там был. Это большое смущение для диктаторов. Когда они не знали, что произошло», — заявил Байден, его слова приводит агентство
Ранее Соединенные Штаты сбили китайский аэростат, оказавшийся в их воздушном пространстве. Си Цзиньпин, однако, после этого высказывался за стабильные и надежные отношения между двумя странами.
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