Reuters: Байден обозвал Си Цзиньпина диктатором

21 июня 2023 в 06:50 Размер текста - 17 +

Байден высказал, что думает о китайском лидере Фото: Official White House / Cameron Smith Президент США Джо Байден назвал китайского лидера Си Цзиньпина диктатором. Об этом рассказали в СМИ. «Причина, по которой Си Цзиньпин очень расстроился из-за того, что я сбил этот воздушный шар <…> заключалась в том, что он не знал, что он там был. Это большое смущение для диктаторов. Когда они не знали, что произошло», — заявил Байден, его слова приводит агентство Reuters . Ранее Соединенные Штаты сбили китайский аэростат, оказавшийся в их воздушном пространстве. Си Цзиньпин, однако, после этого высказывался за стабильные и надежные отношения между двумя странами.

Президент США Джо Байден назвал китайского лидера Си Цзиньпина диктатором. Об этом рассказали в СМИ. «Причина, по которой Си Цзиньпин очень расстроился из-за того, что я сбил этот воздушный шар <…> заключалась в том, что он не знал, что он там был. Это большое смущение для диктаторов. Когда они не знали, что произошло», — заявил Байден, его слова приводит агентство Reuters. Ранее Соединенные Штаты сбили китайский аэростат, оказавшийся в их воздушном пространстве. Си Цзиньпин, однако, после этого высказывался за стабильные и надежные отношения между двумя странами.